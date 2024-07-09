罕见热浪来袭 日本有六人中暑身亡

（东京法新电）日本遭遇罕见热浪侵袭，东京短短三天内累计有六人死于中暑，促使当局发出一系列健康警告。

位于东京近郊的静冈市星期天（7月7日）出现今年首个40摄氏度高温，这是静冈自1940年有记录以来，首次观测到40摄氏度气温。这也是日本连续第七年出现40摄氏度以上高温，预料东海和关东地区未来还会继续出现35摄氏度以上的“猛暑日”。

日媒报道，东京和和歌山南部地区星期一（8日）也监测到近40摄氏度的历史高温。

日本目前正处雨季中期，此时出现热浪相当罕见。日本气象厅官员指出，持续出现高温天气是受到南太平洋高压增强影响。根据气象厅定义，最高气温在25摄氏度以上称为“夏日”，30摄氏度以上称为“真夏日”，35摄氏度以上称为“猛暑日”。

过去几天，日本当局发布警报，敦促居民采取防暑措施，避免户外运动并使用空调。

根据东京市体检室，星期六有三人因中暑死亡，星期天又有三人死亡，当天中午气温徘徊在35摄氏度左右。

75岁的东京居民山本澄子觉得，去年以来天气变得更加热了。她说：“如果不开空调，我实在是受不了。我根据电视上的建议，尽量多补充水分。因为我年纪大了，所以要很小心，以免晕倒。”

日本是继摩纳哥之后，世界上人口老龄化程度第二大的国家，中暑在日本尤其致命。

日本急症医学协会警告，全国因中暑死亡的人数正在上升。20年前，每年仅有数百人死于中暑，但到了2022年，死于中暑的人多达1500人。这意味着中暑现在的危险性与重大自然灾害相当。它敦促人们非必要不要外出。