日本出版社角川遭黑客侵入勒索 资料泄露致业务瘫痪

日本著名出版社角川集团遭到黑客攻击勒索，并向暗网泄露出版社会员的个人资料，导致它发行的视频和图书产品业务陷入瘫痪。

《读卖新闻》报道，发起此次攻击的是一个自称“黑外套”（BlackSuit）的俄罗斯黑客组织。它去年5月开始游走网络，在侵入企业机构的电脑后，便通过加密冻结文件和数据索要赎金。

今年6月27日，黑客在一个暗网向角川发声明宣称盗走其电脑的数据，并威胁说，除非付款，否则将泄露所有数据。本月2日，角川在一个暗网发现大量信息被外泄。

据报道，角川的服务器是在6月8日被勒索软件病毒攻击。那时，为了防止病毒蔓延，它关掉了服务器，但未能阻止黑客继续侵入，导致它发行的视频、图书订购及会计等核心系统都被黑客加密冻结。

角川也发现其子公司“Dwango”所运营的视频服务“Niconico Live Broadcast”，以及其网上学园都被拉黑。

角川视频网的一名女会员发现她的个人资料在网上流传，对个资落在坏人的手里忧心忡忡。她说：“如果这些个资流落到诈骗团伙手里，他们找到我的住址，侵入我的家，这会给我的家人带来麻烦。“

角川高管铃木敬一说：“我们已经采取各种措施来降低风险，但这个黑客组织的攻击力超出我们的预期。”此次黑客侵入造成其书籍出货量下跌了三分之一。

由于出版社网站中止运营，将面世的书籍宣传机会没了，这让一些作家担心。一名女作家说：“我们需要宣传来提升销量，很多同行都担心这会影响他们的职业生涯。”

神户大学名誉教授、网络攻击专家森井正胜指出，勒索软件的一个特点是针对任何存在漏洞的系统，无论公司大小都可能成为其袭击对象。由于角川经营出版、学校管理等多种业务，用户众多，因此受害的范围很广。

日本法律禁止向恐怖组织提供资助，但并不涵盖黑客组织。《每日新闻》引述消息称，黑客在暗网散播信息之前，曾与角川交涉。该公司提出支付约4亿7000万日元（约390万新元）的赎金，但黑客狮子大开口，要求追加赎金。该公司尚未证实是否已支付赎金。