加沙炮火不熄 哈马斯：以色列最新袭击恐危及停火谈判

（华盛顿／多哈／开罗综合电）为了在加沙地带实现停火，哈马斯上周同意在以色列不承诺永久停火的情况下执行第一阶段停火并继续谈判。美国、卡塔尔和埃及等斡旋方将在本周抵达卡塔尔推动停火。

不过，以色列在哈马斯作出让步后，于星期一（7月8日）再对加沙发动新一轮袭击。以军说，他们在加沙中部攻击了数名恐怖分子，指这些恐怖分子利用努塞拉特（Nuseirat）地区一所学校作为掩护。

哈马斯领导人称，以色列在停火谈判的关键时刻再次对加沙发动攻击，可能会阻碍谈判进程，并指以总理内坦亚胡“一直在谈判进程上设置更多障碍”。

7月9日，加沙中部的努赛拉特难民营遭袭后，一名丧命的巴勒斯坦人被压在倒塌的废墟中。（路透社）

以哈双方进行了多轮谈判，但自去年11月达成短暂停火并换取部分被扣押人员获释后再无新进展。按计划，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯和以色列情报局局长巴尼亚将在本周三（10日）抵达卡塔尔首都多哈，进行新一轮停火谈判。

知情者透露，新一轮谈判是基于美国总统拜登5月31日提出的三阶段停火方案，以确保以哈双方能从最初的停战过渡到更持久的和平期。

第一阶段是为期六周的“完全停火”，期间以军从加沙所有人口聚集区撤出；哈马斯将释放妇女、老人和伤员等部分被扣押人质；以色列将释放数百名巴勒斯坦人；以哈就实现“永久停止敌对行动”的必要安排进行谈判。若谈判未能在六周内取得成果，停火期限将延长，斡旋方将确保谈判能持续进行。

第二阶段是哈马斯将释放剩余人质。作为交换条件，以军将全部撤出加沙。第三阶段则是开启加沙的大规模重建计划等。

不过巴勒斯坦官员透露，虽然哈马斯将参加间接谈判，但以哈双方仍存在一些分歧，例如以色列拒绝释放100名被判重刑，且被囚禁15年以上的巴勒斯坦囚犯，其中包括哈马斯等组织的高级领导人。