莫迪促普京和平解决俄乌战争

（新德里综合电）到莫斯科访问的印度总理莫迪告诉俄罗斯总统普京，和平至关重要，战争不能解决问题，希望他通过谈判结束乌克兰战争。

莫迪星期二（7月9日）在克里姆林宫与普京会晤时说：“作为朋友，我也说过，为了我们下一代有更光明的未来，和平至关重要。……当无辜的孩子被杀害时，看到他们死去，心会痛，那种痛是难以忍受的。”

他告诉普京，乌克兰战争的解决方案“无法在战场上找到……我们必须通过谈判寻求和平”。

普京在莫迪之前发表讲话时说，俄印两国拥有特殊的战略伙伴关系，他感谢莫迪为和平解决战争所做的努力。

莫迪和普京的会谈预料包括俄罗斯向印度供应能源，以及深化两国的经济和战略关系。俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）星期二说，它正与印方讨论再为印度建造六座核电机组的可能性。

这是普京2022年2月发兵入侵乌克兰以来，莫迪首次访问俄罗斯，也是他上个月赢得第三个总理任期以来的首次正式出访。

莫迪周一抵达莫斯科后，就到普京在莫斯科郊外新奥加廖沃（Novo-Ogaryovo）的官邸与他进行非正式会晤。两人一见面就热情拥抱，过后在露台上喝茶聊天，还一起乘坐高尔夫球车参观马厩。

莫迪（左）和普京星期一见面时热情拥抱。（法新社）

莫迪访俄时机敏感 泽连斯基表失望

就在莫迪抵步的数小时前，俄军对乌克兰多个城市发动大规模导弹袭击，其中一枚导弹击中基辅的主要儿童医院；这波袭击共造成41个平民死亡。

莫迪在社交媒体平台X上分享他与普京拥抱的照片后，乌克兰总统泽连斯基也在X上发文说：“看到世界上最大民主国家的领导人在这样的一天，在莫斯科拥抱世界上最血腥的罪犯，我感到非常失望。这也是对和平努力的毁灭性打击。”

印度主张通过外交手段解决俄乌战争，它并未对俄罗斯入侵乌克兰做出谴责，在联合国就此问题的表决中也投了弃权票。

俄罗斯是印度以低价获取石油和武器的重要供应国，但莫斯科被西方国家孤立以及它与北京关系的日益密切，对它与新德里的伙伴关系造成了冲击。

近年来，西方大国与印度建立了更牢固的关系，以抗衡中国及其在亚太地区日益增长的影响力。西方国家也向新德里施压，要它与俄罗斯保持距离。

对于莫迪此次的莫斯科之行，美国国务院发言人米勒星期一（8日）告诉记者，华盛顿已经表达了对于印度与俄罗斯关系的担忧。“我们欢迎有人就乌克兰战争同俄罗斯进行接触，只要他们向俄罗斯表明它必须尊重乌克兰的领土完整和主权。”