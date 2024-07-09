波音客机又发生起飞后轮胎掉落 美下令调查

（华盛顿综合电）美国联合航空一架波音757-200型客机星期一上午从洛杉矶国际机场起飞后，起落架的其中一个轮胎脱落。这是今年发生的第二起轮胎丢失事故，美国联邦航空管理局已就此展开调查。

此事故未造成人员伤亡，也没有影响航班后续航程。该客机飞往科罗拉多州丹佛国际机场安全着陆。美联航星期一（7月8日）发声明称在洛杉矶发现了轮胎，但未提供详细信息。

今年3月，一架飞往日本大阪的美联航波音777-200航班从旧金山起飞后不久，在半空中掉落一只轮胎。飞机随后改飞洛杉矶机场并安全降落。事故中无人受伤，不过RadarBox在X平台发布的视频捕捉到了机轮坠落的瞬间。视频显示，掉落的轮胎导致停车场中的汽车受损。

FAA要求检查波音737制氧装置隐患

另一方面，美国联邦航空管理局（FAA）星期一表示，由于波音737型客机乘客使用的制氧装置可能在紧急情况下失效，它要求对涉及的2600架737型客机进行检查。

该局收到多起乘客使用的制氧装置因固定问题发生移位的报告，该问题可能导致在机舱发生减压时制氧装置无法为乘客供氧。它要求在120至150天内对737 MAX和737 NG系列客机进行检查并采取纠正措施，必要时更换并调整制氧装置的位置。

波音公司表示，已通知航空公司更新737型客机的制氧装置上的部分固定带。