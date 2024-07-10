联合国启动美国民航安全审计

（华盛顿路透电）联合国航空委员会本周将启动自2007年以来对美国民航安全监督系统的首次审计。

美国联邦航空管理局（FAA）官员告诉记者，国际民用航空组织（ICAO）从星期三（7月10日）开始，与来自10个国家的12名审计员一起进行为期两周的审计。结果将于明年1月公布。

审查对象包括联邦航空管理局、国家运输安全委员会、国防部、联邦通信委员会和其他涉及航空业的美国机构。

审计内容共有790道问题，涵盖八个领域，包括民航立法和监管、飞机事故和事件调查、空中导航服务。审计将有助于国际民航组织确定国际标准在美国的实施情况。

FAA官员表示，美国若获得高评分，将展现其在遵守严格航空安全标准方面的领导力，并鼓励世界各国也这样做。

美国拥有世界上最复杂的空域，其安全记录不俗，最后一次发生空难是在2009年2月。美国上一次接受国际民航组织审计是在2007年，当时采用的是另一套审计方法。

FAA也审查其他国家或地区是否遵守国际民航组织的安全标准。墨西哥于2021年5月被美国联邦航空管理局下调评级，到了9月恢复较高评级之后，墨西哥航空公司才得以拓展美国航线并增加新服务。

长期困扰FAA的问题包括空中交通管制员短缺、客机一再险些相撞，其中一些危险事件是交通管制员失误所致。

美国目前还缺大约3000名空中交通管制员。为弥补人手不足，多个机场的交通管制员须加班并每周工作六天。上个月，FAA表示，鉴于空中交通管制员短缺，将再次把纽约市地区机场的最低航班数量削减措施延长至明年10月。