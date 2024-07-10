北约承诺提供乌克兰五套防空系统抵御俄国

（华盛顿综合电）北约峰会在美国首都华盛顿拉开帷幕，美国和盟国承诺为乌克兰提供五套远程防空系统来抵御俄罗斯的攻击。

美国总统拜登星期二（7月9日）晚间致欢迎词时说，这些防空系统是一次“历史性的捐赠”，另外还附带数十个短程防御系统和导弹。

美国、德国和罗马尼亚将各提供一套爱国者系统，第四套系统将由荷兰和其他国家的部件拼凑而成。意大利将提供一套“曼巴”防空系统（SAMP-T）。

拜登也说，提供给乌克兰的援助将排在其他国家之前。“总而言之，乌克兰将在明年接收数百个额外的拦截器，帮助保护乌克兰城市免受俄罗斯导弹攻击。”

俄空袭凸显基辅获得防空系统紧迫性

俄罗斯在北约峰会前夕对乌克兰发动大规模空袭包括击中一家儿童医院，总共造成40多人死亡，凸显了基辅获得防空系统的紧迫性。

周二早些时候，美国国家安全顾问沙利文也宣布，北约将为乌克兰提供F-16战机，但他没有详述。拜登一年多前就不再反对基辅获得F-16战机。

今年是北约成立75周年，32个成员国的领导人希望在为期三天的峰会上展示对抗俄罗斯的决心。但有关拜登是否适合继续执政的问题可能会主导这次峰会。拜登上月底与共和党对手特朗普辩论时表现失常，目前面临退出11月总统选战的压力。

拜登周二借助提词器发言时以坚定而自信的声音说：“今天的北约比历史上任何时候都强大。”

拜登的发言基本上避免了辩论中出现的口误和混乱现象，但一位欧洲外交官不认为这次演讲是拜登有能力对抗特朗普的证据，因为他只是照本宣科。“我无法想象他还能执掌美国和北约四年。”

拜登结束发言前宣布授予即将卸任的北约秘书长斯托尔滕贝格美国最高平民奖章“总统自由勋章”，令斯托尔滕贝格感到意外。拜登称赞斯托尔滕贝格重振了北约。

斯托尔滕贝格致辞时敦促北约各国继续支持基辅，他警告，如果俄罗斯获胜，那将是北约面临的“最大风险”。

斯托尔滕贝格说：“这场战争的结果将影响未来几十年的全球安全。现在是捍卫自由和民主的时候了。这个地方就是乌克兰。”

泽连斯基演讲反映对特朗普重返白宫的担忧

受邀出席北约峰会的乌克兰总统泽连斯基感谢北约成员国为基辅提供防空系统。泽连斯基此前说，乌克兰至少需要七套爱国者系统，周二的宣布满足了这一目标。

泽连斯基周二在华盛顿智库里根研究所发表演讲时也敦促北约采取果断行动，帮助乌克兰击退俄罗斯，而不是“等到11月”。泽连斯基这番话反映了他对特朗普将在11月美国总统选举后重返白宫的担忧。

乌克兰最终希望加入北约，以抵御俄罗斯未来的进一步袭击。预料北约将在峰会声明中承诺为基辅提供一条“不可逆转”的入盟之路，前提是它进行必要的改革以清除腐败。

北约成员资格必须得到北约所有成员国的批准，但一些成员国担心，如果让乌克兰加入，将导致北约与俄罗斯爆发直接冲突。