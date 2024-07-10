美众院议长约翰逊：国会将推动全面抗中法案

（华盛顿综合电）美国众议院议长约翰逊说，中国对全球和平构成最大威胁，国会将在本届会期结束前致力于通过一揽子与中国相关的重要立法，包括制裁协助俄罗斯及伊朗的中国军工企业，限制对华投资，以及解决中国滥用美国贸易法规漏洞等问题。

共和党籍的约翰逊星期一（7月8日）在华盛顿智库哈德逊研究所就美国所领导的世界秩序面临的威胁发表演说，并提出三个部分的政策框架予以应对，包括加强美国国内实力，威慑美国敌人，以及强化美国在全球的联盟。

这是约翰逊去年10月接替麦卡锡担任众议院议长以来，首次针对美国国家安全和国会外交政策公开发表演说。

指中国领导反美轴心

综合路透社和美国之音报道，约翰逊在演讲中对中国摆出强硬姿态，称中国是美国面对的“最大威胁……（中国）在全球开展恶意影响行动”。

他在演说一开始就将目标锁定中国、俄罗斯和伊朗，并称这是一个以中国为领导的轴心。“今天，我们不再像苏联时期那样面临一个主要敌人，而且到目前为止，幸运的是，我们还没有看到一种新的（如二战时期）三国同盟，但我们确实看到一些国家公开结盟对抗美国。这是一个相互关联的威胁网络。我将其称为中国领导的轴心，由俄罗斯、伊朗、朝鲜、委内瑞拉甚至古巴的伙伴政权组成的。”

他说，这些国家都各有自己的文化，也有自己特定的邪恶目标，“但他们每天早上醒来都想着如何打倒美国”。“他们越来越多地利用他们的集体军事、技术和财政资源，以各种方式相互支持，尝试各种努力来切断我们的贸易路线，窃取我们的技术，伤害我们的军队，颠覆我们的经济。”

他表示，众议院今年将针对一系列在安全、经济、生物安全和贸易领域抗衡中国的议案进行表决，其中包括加大对华制裁力度以及更积极打击有损美国利益的贸易政策。

约翰逊是特朗普的亲密盟友，而身为众议院议长，他负责制定立法议程。

为应对美国国家安全和自由价值所面临的威胁，约翰逊提出新的外交政策方针，他认为强化美国国内实力为第一步，而解决国债问题则是当务之急。

他表示，如果共和党在明年新国会持续掌控多数党位置，支出改革将是新一届国会的首要任务。此外，需要加强国防基础设施，恢复国内制造和建造能力，以及强化美国的盟友合作。

谈到北约成员国的国防开支成为极具争议的课题，约翰逊说，欧洲盟友必须分担更多的安全责任，并呼吁北约成员国实现把国内生产总值（GDP）至少2%用于国防开支的目标。

他说：“我要郑重地向他们传达这个信息：共和党人绝对赞颂北约取得的和平与繁荣，并将继续支持我们的伙伴，防止可避免的战争发生……不过我们也认为北约须要做得更多。”