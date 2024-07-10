日本放宽入境条例 引来泰国“牛郎”赴日卖淫

日本冠病疫情后松绑边境措施，入境游客如潮水般涌入。近期，当局除了关注过度旅游问题，也发现在灯红酒绿的娱乐场所有越来越多的外国“男娼”站街。

日本媒体引述警方的数据，这些外国“男娼”多数来自泰国。调查显示，有一个不法组织安排他们入境和住宿。他们所持的都是15天的旅游签证，赚了钱就走人。

近期，横滨最大娱乐城伊势佐木町就有不少外籍男妓被捕。这些黄色勾当已损害到居民的安宁，警方正在加大打击力度取缔外国“牛郎”。

这个红灯区男妓出没已20年，只不过从没有如此多的外国男妓出现。调查员说，2022年秋天边境措施松绑后，入境日本变得更加容易，因此如今很多是泰国人。

与伊势崎町毗邻的若叶町，到了夜晚很不安全。去年6月，该区居民上告市政说，有外国籍高个子的男妓在周边的停车场和建筑物旁站街招客。为了保护居民的安全，当地政府除了在街道上安装安全摄像头，也让居委会和警察成立防犯罪小组，监控那一带的治安。

83岁的居民芦原说：“到了晚上路上的气氛很不好，我们都不太愿意外出。”他也说，这些外国男妓紧盯的都是独身女性。在与女子四目相对后，就会走上前用带外语腔调的日语说：“我们可以玩玩吗？”

警方去年9月曾派出57名调查人员，将站街的的17个外国男妓叫到警察局问话，并逮捕五名年龄介于27岁至53岁的外国男子。他们来自泰国、菲律宾和秘鲁，其中四人持旅游签证入境，住在附近的公寓和酒店，深夜就站在街上招客。

据报道，日本的扫黄行动和防止卖淫法只针对妓女，尽管警方目前严厉打击男妓，但法律没跟上，难以将男妓绳之以法。因此，最后只能以滋扰行为防止条例结案，处罚要比反卖淫法轻得多。

为了居民的安全，神奈川县正在考虑修改法律对付外国男妓。该县议员河本文雄说：“为了消除外国男妓卖淫的拉客行为，我们不但要加强打击力度，还必须通过修改条例来加强法律。要不然，很难控制地区的治安。”