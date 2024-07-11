德国逐步淘汰华企产5G网络零部件

（柏林路透电）两名知情者透露，德国政府和电信运营商已原则上达成协议，未来五年逐步将中国科技公司生产的零部件排除在德国5G无线网络之外。

德国《南德意志报》、北德广播公司（NDR）和西德广播公司（WDR）此前曾联合报道这一消息。报道称，这份协议将为电信运营商德国电信（Deutsche Telekom）、沃达丰（Vodafone）和西班牙电信德国子公司（Telefonica Deutschland）提供更多时间来更换关键零部件。

知情人士周三（7月10日）说，根据初步协议，德国电信运营商首先将于2026年，把华为和中兴通讯等公司的技术从德国5G数据中心的核心网络中剔除。第二阶段是在2029年，完全淘汰中国制造商生产的天线、传输线和网络塔台零部件。

知情人士透露，德国政府与电信运营商还未签署最终协议。德国内政部受询时表示，双方仍在进行谈判。内政部发言人说：“政府是根据国家安全战略和中国战略采取行动，目的是减少可能的安全风险和依赖性。”

路透社就此消息要求中国驻德国使馆置评，中方没有立即回应。

欧盟为5G网络制定了安全措施，但德国在落实这些措施方面，被认为较为落后。德国电信运营商此前抵制政府为淘汰华为所作的努力，而华为则批评德国将网络安全“政治化”。

改换无线网络零部件，成本昂贵。以美国为例，美国通信监管机构5月表示，美国近40%的电信公司需要政府提供额外资助，才有能力从无线网络中移除中国电信公司生产的设备，消除安全威胁。