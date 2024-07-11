真主党：愿接受哈马斯包括停火在内任何决定

（贝鲁特／耶路撒冷综合电）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉说，他将接受盟友哈马斯关于加沙停火谈判的任何决定，如果达成停火，真主党也将停止对以色列的跨境袭击。

纳斯鲁拉星期三（7月10日）说：“哈马斯正在代表整个抵抗轴心进行谈判。哈马斯接受什么（条件），我们就接受什么。”他也说：“我们不要求（哈马斯）与我们协调，因为战斗首先是他们自己的。”

以哈冲突已持续九个月，由于双方在停火期限问题上僵持不下，围绕停火和释放人质与囚犯的谈判至今未取得实质进展。哈马斯近期表明将放弃要求以色列接受永久停火作为谈判的先决条件。

纳斯鲁拉说，如果以哈达成停火，真主党的阵线也将停火，这一点无需任何协商，但真主党也决不允许以色列对黎巴嫩发动任何袭击。

加沙战事爆发后不久，真主党和以军就在黎以边境地区交火，两国数万居民被迫从边境地区撤离。近几周，真主党对以军的无人机袭击有所增加，国际观察员警告，发生更大规模冲突的风险正在上升。

美国和法国已率先展开外交努力，试图达成一项防止冲突扩大的协议。但纳斯鲁拉说，对真主党来说，加沙停火就足以实现这一目标。

以色列军队目前仍在加沙各地战斗。军方星期三说，以军已经完成在加沙东部社区舒贾亚（Shujaiya）的任务，摧毁八条地道以及战斗营地和诱杀建筑，并消灭数十名恐怖分子。

以军当天还在加沙城上空针对当地所有居民投放数千份传单，敦促人们撤离。传单列出指定逃生路线，并称加沙城将继续成为危险的战斗区域。此举遭到联合国谴责，指这只会加剧巴勒斯坦家庭的苦难。

美国国家安全委员会发言人柯比告诉美国有线电视新闻网（CNN），美国对加沙停火谈判持谨慎乐观态度，以哈之间的分歧可以缩小，美方斡旋代表正在为此努力。

今年5月，拜登政府暂停向以色列提供2000磅和500磅的炸弹，以免对加沙平民造成伤害。美国官员星期三说，华盛顿将恢复向以运送500磅炸弹，但因为担心以军在加沙人口稠密区使用2000磅炸弹，所以将继续暂停提供这款重磅炸弹。