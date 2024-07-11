民主党首名参议员表态拒挺 拜登面对退选压力增大

（华盛顿综合电）美国总统拜登面对退选压力日益增大，星期三（7月10日）首次有民主党参议员促请他退出选战。

佛蒙特民主党参议员韦尔奇（Peter Welch）当天在《华盛顿邮报》撰文公开呼吁拜登退出总统竞选，是第一名这么做的民主党参议员。

韦尔奇写道：“为了国家的利益，我呼吁拜登总统退出竞选。”他在文中警告若让特朗普当选，美国将有危险。

美国新闻网站Axios报道，有三名消息人士指出，参议院多数党领袖舒默私下向金主们透露，他愿意支持拜登以外的民主党候选人。对此，舒默的办公室星期三傍晚发表声明，表明支持拜登，并会继续致力于确保特朗普在11月的总统选举被击败。

不过，舒默已经邀请拜登竞选团队的高级顾问星期四（11日）到国会，向参议员们通报情况及回应他们关切的问题。

之前已有至少九名众议员公开要求拜登不要寻求连任。众议院前议长佩洛西星期三接受微软全国广播公司（MSNBC）采访时，拒绝就是否支持拜登参选表态，但她表明时间不多，拜登应该尽早做出决定。

由于对拜登的健康和敏锐度持续质疑，参众两院的民主党议员对于支持拜登参选或是劝退仍存在严重分歧。

好莱坞影星担忧拜登无法获选

民主党金主之一的好莱坞影星乔治克卢尼（George Clooney）在《纽约时报》撰文指出，拜登已今非昔比，他担心拜登不仅无法赢得总统选举，民主党也会失去对参众两院的控制权。

针对乔治克卢尼的文章，拜登竞选团队重申拜登致力于在11月寻求连任。拜登的助手们说，拜登的立场没有改变，那就是他要带领民主党参加选举。

另一方面，共和党领导的众议院监督委员会说，委员会已在星期三传唤三名白宫高级助手，要求他们就拜登的健康状况作证。

白宫发言人萨姆斯指责这项传唤是毫无根据的政治噱头，只是为了让此事成为头条新闻，“而不是通过适当的宪法程序寻求信息”。

此前，白宫星期一（8日）否认拜登正在接受帕金森病治疗，坚称他除了例行的常年体检外，并没有看过神经科医生。

在华盛顿举行的北约首脑峰会结束后，拜登定星期四傍晚5时30分（新加坡时间星期五凌晨5时30分）举行上月电视辩论结束以来的首个记者会，分析认为，拜登的任何失误可能会使更多民主党人离弃他。

拜登自上任以来，举行的新闻发布会比几位前任的总统少。最近几次都是拜登与外国领导人的联合露面，而且仅限每人回答两个提问。由于拜登鲜少接受采访，批评者指责白宫刻意掩饰年龄对拜登这位美国最年长总统的影响。白宫新闻秘书让-皮埃尔一再承诺星期四的记者会上，拜登将回答多个问题。