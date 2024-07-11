北约宣言指中国是俄向乌开战推手 中方回应：是挑衅和抹黑

（华盛顿综合电）在华盛顿召开峰会的北约领导人发布联合宣言表明，深切关注中国与俄罗斯日益加深的双边关系，并指责北京在协助莫斯科入侵乌克兰方面发挥关键作用。中方对此强烈不满，向北约提出严正交涉。

美国和德国星期三（7月10日）也在北约峰会发表联合声明，宣布美国从2026年起将在德国部署射程更远的导弹，以应对俄罗斯对欧洲构成的日益严重威胁。

今年是北约成立75周年，32个成员国领导人希望，在为期三天的峰会展示对抗俄罗斯的决心。

根据北约领导人星期三发表的联合宣言，中国通过所谓的“无上限”中俄伙伴关系，以及对俄罗斯国防工业基础的大规模支持，成为俄罗斯对乌克兰发动战争的关键推手。

北约敦促中国“停止对俄罗斯战争行动的一切物质和政治支持”，包括停止军民两用材料的转让，如武器部件、设备和原材料，并警告中国其行为将损害自身利益和声誉。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，这是北约首次联合把中国称为俄乌战争的关键推手，并称这将对俄罗斯发出重要信息。

联合宣言并指，中国通过恶意网络活动以及传播虚假信息，对欧洲—大西洋安全构成系统性挑战。这些强硬措辞标志着北约态度的重大转变，以往其声明中对华立场较为温和。

中国驻欧盟使团发言人星期四（11日）回应时指出，北约峰会宣言充满好战言论，涉华内容存在挑衅、谎言、煽动和抹黑，并再次声明中国不是乌克兰危机的制造者。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇也发布电邮声明强调，中国严格管控军民两用物项出口，从未向冲突中的任何一方提供武器。

俄罗斯国营媒体则引述副外长里亚布科夫的话说，俄罗斯将针对美国在德国部署远程导弹的计划制定军事对策，并指美德做法旨在破坏俄罗斯安全。

根据美德周三发表的声明，新部署是为了长期在欧洲驻扎军力做准备，这包括标准6型导弹、战斧导弹，以及正在研发的高超音速武器。这些武器的射程将远超欧洲目前所部署的任何陆基火力系统。

这是美国自冷战以来在欧洲大陆部署的最强大武器，也是对俄罗斯总统普京发出的明确警告。

北约承诺向乌提供巨额军援及F-16战机

除了关切中国和俄罗斯，今年北约峰会最重要的议题仍是对乌克兰的军事援助。北约各国领袖决定未来一年内再筹措资金，至少提供400亿欧元（约584亿新元）的军援给乌克兰。

美国总统拜登周三在华盛顿举行的北约峰会上说，北约成员国有必要提高军工产业生产，追上俄罗斯制造武器与弹药的步调。“我们不能容许北约落后……我们可以、也将会捍卫北约每一寸领土。”

美国、荷兰和丹麦也在周三宣布，将首次向乌克兰提供F-16战机。俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，乌克兰总统泽连斯基一再呼吁西方盟友供应先进战机，以提升乌克兰空军实力。

美国国务卿布林肯说，第一批美制F-16战机已开始从丹麦和荷兰移交乌克兰，今年夏天将在乌克兰上空飞行。

布林肯还说，乌克兰加入北约的进程是“不可逆转的”，但必须在乌克兰危机结束后进行。

对于乌克兰加入北约，俄罗斯一直持反对态度。普京此前警告，乌克兰加入北约威胁俄罗斯的安全与利益。