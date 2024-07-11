防中国商品绕道墨西哥 美国收紧钢铝进口条例

（华盛顿综合电）美国宣布对自墨西哥进口的钢铁和铝实施更严格规定，以防止原产于中国的商品绕道墨西哥，利用北美自由贸易协定下的免税待遇进入美国，规避原本应缴的关税。

白宫国家经济顾问布雷纳德周三（7月10日）对记者说，只有在墨西哥、美国或加拿大熔化和浇铸的钢材方可享受免税优惠，否则将面临25%的关税；从墨西哥进口的铝若含有在中国、白罗斯、伊朗或俄罗斯冶炼或铸造的原铝，也将面临10%的关税。

美国官员说，钢铝进口商必须向美国海关出示证件，证明进口货原产自墨西哥才能享有免税待遇。

布雷纳德说，“这些行动将修补前政府未解决的一大漏洞，中国等国家利用漏洞，经由墨西哥运输他们的商品，以此逃避美国关税”，而这“破坏了我们的投资，并伤害宾夕法尼亚、俄亥俄等州美国工人的利益”。

美国制造业联盟主席保罗指出，决不能允许中国和其他国家利用与墨西哥等美国邻国的贸易来规避美国的贸易条例。

美国贸易代表戴琪说：“与墨西哥的这些联合行动，将能保障我们钢铝工业的长期生存能力。”

白宫担心产能过剩的中国向美国倾销钢铝产品，进而冲击美国钢铝制造厂，影响工人就业。中方则指责美国炒作中国“产能过剩论”，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇周三批评美国利用产能过剩论为政治工具，来打压中国经济。