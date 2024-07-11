朝军一干部抽逃金正恩3000万美元秘密资金

韩国媒体报道，一名朝鲜军队高层干部在中国北京抽逃金正恩的3000万美元（约4042万新元）秘密资金，目前下落不明。

韩国《今日货币》星期三（7月10日）引述消息人士报道，6月11日，朝鲜军队保卫局所属的高层干部在挪走3000万美元秘密资金后潜逃。

据悉，为了加速朝鲜武器现代化，朝鲜委派该名干部负责从中国引进电脑数字控制机床（Computer Numerical Control）。

据报道，这名干部是金正恩政权的核心干部，主要负责管理秘密资金。这笔抽逃资金占金正恩为武器现代化所筹集1亿美元秘密资金的30%。

该名消息人士说：“在接到金正恩的特别命令后，这名负责从中国走私军需品的干部潜逃了。在朝军需要实现武器现代化并准备向俄罗斯提供武器的情况下，朝鲜在中国筹集巨额资金，不料发生了这样的事件。朝鲜内部可能会出现相当大的动荡。”

不过， 这名干部是携带现金或是通过转账潜逃还无法确定。从携带巨额资金潜逃来看，分析认为，中国内部可能有人协助他逃亡。

据了解，2016年7月也发生过类似事件。负责东南亚和中国南部朝鲜餐厅的朝鲜人民武力部所长（军衔相当于准将），携带4000万美元和两名家人一起叛逃。此人也负责将朝鲜劳工所赚取的工资汇给管理金正恩统治资金的劳动党39号室。

此次潜逃的干部隶属朝鲜军保卫局、国家保卫省及社会安全省，这是朝鲜对军队进行政治监视的三大情报侦察机构。

报道认为，美国和欧洲等国家不承认敌对国家的非法资金，因此有人认为这名干部可能已经逃亡到韩国。然而，韩国国家情报院称，目前无法证实此事。

韩国高丽大学统一融合研究院院长南成旭认为，该名干部可能涉及挪走秘密资金，在接到平壤的召回指令后决定叛逃。如果携带巨额资金来韩国，会受到平壤的杀害威胁。为了保障人身安全，不排除他已逃往美国等第三国家的可能性。