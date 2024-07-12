联合国报告：世界人口2080年代达高峰后反转下降

（联合国综合电）联合国预计，世界人口将在未来50年或60年内继续增长，在2080年代中期达到约103亿的峰值，到本世纪末则会回落至约102亿。

联合国星期四（7月11日）发布的世界人口展望报告显示，预计2100年世界人口规模将比10年前的预期低6%，即减少约7亿人。

报告预测，世界上人口最多的国家，如印度、印度尼西亚和尼日利亚的人口增长，将帮助世界人口在未来60年增加21亿。预计2024年至2054年，包括安哥拉、中非共和国和刚果九国的人口将增加一倍。中国和日本等60多国的人口则已经达到峰值。

与此同时，全球人口平均预期寿命也在增加。根据报告，全球人均预期寿命2024年达到73.3岁，自1995年以来提高8.4岁。预计到2054年，全球人均预期寿命将达到77.4岁。到本世纪50年代末，全球半数以上死亡将发生在80岁或以上。

报告预测，即使在人口结构相对年轻的国家，65岁及以上人口的数量在未来30年内也会增加。到本世纪70年代末，全球65岁及以上人口的数量预计将达到22亿，超过18岁以下人口的数量。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华说，人口格局近年来发生很大变化。在一些国家，现在的出生率低于此前预期，还有一些高生育率地区的生育率下降速度略快。

近五分之一国家生育率达超低程度

在全球范围内，现在的妇女平均比1990年前后少生一个孩子。将近五分之一的国家，包括中国、韩国、意大利和西班牙，生育率已达超低程度。

尽管如此，在低收入国家，早孕依然是一个挑战。2024年有470万名婴儿是由18岁以下的母亲所生，约占全球婴儿总数的3.5%

报告建议，进入重度老龄化阶段的国家应考虑使用技术来提高各年龄段人群的生产力，提供更多终身学习和再培训的机会，支持多世代劳动力，并为那些能够并愿意继续工作的人创造延长工作年限的机会。