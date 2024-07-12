日本自卫队处分逾200违纪人员 海自幕僚长辞职

（东京综合电）日本自卫队对涉及不当处理国家机密等违纪行为的200多人作出纪律处分，包括五名最高干部，海上自卫队幕僚长已宣布辞职。

这次处分堪称日本自卫队有史以来规模最大的一次，各组织的一把手同时受到处分极其罕见。日本防长木原稔就自卫队安全漏洞和其他违规行为道歉，他将放弃一个月薪水以承担责任。

日本国防部星期五（7月12日）宣布，由于自卫队出现对国家机密材料处理不当、干部利用职权进行骚扰、海上自卫队违规领取潜水补贴等违纪情况，将对海陆空自卫队共218人作出不同程度处分。其中，海上自卫队最高长官、幕僚长酒井良等117人受到惩戒处分。

酒井星期五宣布辞职，将于19日卸任，他同时也受到减薪处分；另有五名违反特定机密指挥监督义务的最高干部则仍留任。分析人士指，这实际上是对海自幕僚长的撤换。

日本内阁秘书长林芳正说，自卫队的活动建立在公众信任的基础之上，决不允许出现这些情况。他希望国防部和自卫队共同努力，采取措施确保这类事件不再发生。

木原稔和外长上川阳子预计将于本月晚些时候与美国国防官员举行安全会谈。当被问及这些问题会否影响与美国的安全合作时，木原表明：“我们将采取强有力的行动来加强信息安全。”

为了与其他西方国家保持一致，日本今年5月通过了一项新的安全法，旨在加强对机密信息的处理和安全审查。不过，这一系列丑闻已令日本国防部和自卫队信誉扫地，势必会影响旨在加强防卫力的安全保障政策。