美媒：拜登国内盟友正商讨如何劝他退选

（华盛顿综合电）美国媒体报道，美国总统拜登的一些长期盟友和顾问正在想办法说服他放弃寻求连任。

《纽约时报》星期四（7月11日）引述消息报道，拜登的一些顾问表示，必须让拜登明白他无法击败前总统特朗普，而像副总统哈里斯等人选才有望取胜。

三名消息人士说，这些顾问们认为拜登必须做出“痛苦的决定”，放弃寻求连任。他们近日一直在讨论如何说服拜登退选，而且会向他保证，如果他退选，寻找替代人选的工作会按部就班地进行，而不会在民主党党内造成乱局。

不过，其中一名消息人士反映，没有迹象显示这些顾问已经向拜登提出退下的劝谏。

白宫发言人贝茨在社交媒体平台X上发文，驳斥纽时的这篇报道“不实”，并强调：“我们的团队坚定地支持总统。”

拜登竞选团队的发言人也表示坚决支持拜登。

拜登亲密盟友：11月胜选概率为零

在这同时，据美国全国广播公司（NBC）新闻台报道，拜登的几位亲密盟友说，他们现在认为拜登在11月获胜的概率为零。拜登竞选团队的一名官员告诉NBC：“他（拜登）绝不可能挽回局面。”

根据《华盛顿邮报》、美国广播公司新闻台和益普索（Ipsos）星期四刚公布的民意调查，大多数民主党人认为拜登应该退下。民调也显示，拜登和特朗普仍然势均力敌，但如果哈里斯取代拜登参选，她的表现会稍微好一些。

拜登上月在首场总统选举电视辩论中表现欠佳，令他的竞选前途陷入危机，逐渐陷入孤立状态。他面对来自各方的压力，参众两院的一些民主党国会议员已经公开劝退，另一些则在支持和反对他继续竞选之间犹豫，民主党的一些金主则已公然呼吁拜登退选。

拜登坚信只有他能击败特朗普

纽时报道，据消息人士，问题的关键在于拜登本人，他坚信他是唯一能够击败特朗普的人选，而且不太可能被他的核心圈子以外的人说服，包括他的家人。

民主党参议员星期四与拜登竞选团队的多名高级顾问举行了两个小时的午餐会，后者除了汇报情况，也回应议员关切的问题。会后，好些参议员表示，竞选顾问提供的资料不全面，缺乏说服力，例如所提供的主要是民意调查数据，显示拜登在黑人和女性选民当中支持率领先。

康涅狄格州民主党参议员布卢门撒尔告诉媒体，他须看到更多证据，才能够相信拜登确实仍有获胜的机会。