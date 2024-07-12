内坦亚胡列停战条件 以色列要控制埃及边境的加沙走廊

（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡表明，与哈马斯达成的任何停火协议，都必须保留以色列对埃及边境加沙主要领土的控制权。

内坦亚胡列出的这项条件与哈马斯先前要求以军在停火后应全面撤出加沙走廊的立场相左。

以色列此前同意，派遣代表团与卡塔尔调解人会谈。内坦亚胡星期四（7月11日）在以方谈判代表回国后声明，以色列必须继续管控埃及边境的加沙地区，以防武器从埃及流入加沙的哈马斯手中。他坚称，这是以方接受停火的四项条件之一。

内坦亚胡没有说明这会否成为永久措施，但这是以色列第一次坚决表态，要继续管控加沙与埃及边境的拉法口岸和费城走廊。

费城走廊（Philadelphi Corridor）长14公里，位处加沙南部的陆地边境线上。以色列国防军此前说，这条走廊是哈马斯的氧气管，哈马斯经常利用它往加沙走私武器。

内坦亚胡重申，以色列停火的首要条件是彻底摧毁哈马斯以及确保所有人质获释。以军也阻止哈马斯在加沙北部重组势力。

以哈冲突已持续九个月，由于双方在停火期限问题上僵持不下，围绕停火和释放人质与囚犯的谈判至今未取得实质进展。

哈马斯建议 由无党派人士管理战后加沙

哈马斯政治局成员巴德兰星期五（12日）说，哈马斯在卡塔尔谈判期间建议，由无党派人士组成的独立政府管理战后的加沙和以色列占领的约旦河西岸。

他说：“战后加沙的管理是巴勒斯坦内部事务，不受任何外部干涉，我们不会与任何外部势力讨论加沙战后的问题。”

一名哈马斯官员透露，建立无党派政府的提议是与调解员共同提出的，这个政府将在战后初期管理加沙地带和约旦河西岸的事务，为大选铺平道路。

以军目前在加沙城多地继续开展军事行动。巴勒斯坦医疗和救援人员星期四在以军撤离后的加沙城舒加艾耶社区发现60多具遗体，另有数十人被困在废墟下。

据报道，以军摧毁了舒加艾耶社区超过85%的住宅以及诊所、社区广场、街道和基础设施，还袭击了部分正在撤离的民众。