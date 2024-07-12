拜登：北京若继续支持莫斯科 欧洲将削减对华投资

（华盛顿综合电）北约首次公开警告中国别援俄后，美国总统拜登表明，如果中国继续支持俄罗斯，华盛顿的欧洲盟友将削减对华投资。

在华盛顿与北约领袖举行峰会后，拜登星期四（7月11日）在记者会上重申，中国并未直接向俄罗斯军队提供武器，但他强调，向俄罗斯提供信息和能力辅助，也不会给北京带来经济利益。

他指出，中国国家主席习近平相信，中国市场足够庞大，能吸引任何国家去投资，包括欧洲国家在内，即以市场换取欧洲的投资承诺。不过，如果中国继续对俄罗斯提供帮助，“我们的一些欧洲朋友将减少它们的对华投资。”

随着俄乌战争的持续，美国和合作伙伴的对华共识日益加深，认为中国不仅在亚洲威吓他国，而且通过支持俄罗斯对欧洲安全构成威胁。

北约32国领导人本周在华盛顿举行峰会后发布公报，指中国是俄罗斯对乌克兰战争的决定性赋能者，并介绍了中国给俄罗斯提供的军民两用物资，包括武器部件、设备和原材料。中国对此予以驳斥，称绝不会接受北约的无端指责。

拜登的表态正值欧盟与中国的贸易关系面临挑战。中国欧盟商会5月发布的调查显示，欧盟企业对华投资的兴趣正在减弱，只有42%的公司表明计划今年扩大在华业务，这是自2012年有记录以来的最低水平。

在更广泛层面，外企对华投资也在放缓。中国商务部6月底公布的数据显示，中国外商直接投资（FDI）已连续12个月下滑。中国政府正努力提高对海外投资者的吸引力，以促进经济增长。

北约领导人还在峰会上承诺为乌克兰提供更多援助，并保证支持乌克兰加入北约的进程不可逆转。北约秘书长斯托尔滕贝格在记者会上说，北约向俄罗斯展示了强有力的团结和决心，表明暴力和恐吓不会有好结果，乌克兰现在可以长期依靠北约。

乌克兰促北约 允许乌军以远程武器打击俄境内目标

乌克兰在前线则面对重重挑战，乌克兰总统办公室主任耶尔马克星期四说，俄罗斯对武器的使用没有任何限制，如果基辅的盟友能取消针对乌克兰使用远程武器打击俄境内目标的限制，将真正改变形势。

一些北约国家申明，基辅可以使用它们提供的武器打击俄罗斯境内目标，但美国持反对立场。拜登说，美国允许乌克兰有限度地在俄罗斯境内使用美国武器，而就算基辅有能力打击莫斯科、打击克宫，也是没有意义的。

北约宣布，将在明年内向乌克兰提供至少400亿欧元（约585亿新元）的军事援助。但北约官员指出，尽管有额外武器和安全援助，乌克兰也要到明年才能准备好发起猛烈反攻，或从俄罗斯手中夺回大片领土。

当前，美国和欧洲国家援乌的导弹、战车、弹药和防空武器，需要数周甚至数月才能运抵前线，有些新承诺的武器则尚未采购或制造；预计今夏抵达乌克兰的美国F-16战机，可能也主要用于防御。

一名美国国防部高级官员指出，乌军未来六个月仍将处于守势，在战场上不断遭遇动荡，无法取得重大进展。