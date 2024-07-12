拜登北约首脑峰会频频口误

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期四尝试在北约首脑峰会的国际场合，展示个人仍有能力作为民主党的总统候选人，却接连出现失误，包括错称泽连斯基为普京、把哈里斯误称为特朗普等，他一再出错更令民主党人担忧。

星期四（7月11日）在北约峰会间隙的一场活动上，拜登（81岁）介绍乌克兰总统泽连斯基上台，误将他说成俄罗斯总统普京。不过拜登很快纠正了错误，泽连斯基打趣地说，自己比普京更好。拜登纠正自己时说，泽连斯基会“击败普京总统”。

不过这一失态很快就在社交媒体上被共和党人放大，也进一步坐实了拜登的口误倾向。特朗普更是在他的社媒平台Truth Social发文嘲讽道：“干得好，乔！”（Great job, Joe!）

几个小时后，拜登另一个更大的口误出现了，他在北约峰会闭幕后的个人记者会上，又错把自己的副手哈里斯误说成特朗普。

拜登是在回应对哈里斯有没有信心的提问时对媒体说：“如果特朗普（应是哈里斯）副总统不具备当总统的资格，我就不会选她当副总统了。”

拜登随后淡化了自己的口误，并指世界领导人称赞北约会议在华盛顿成功举行。

拜登最近几天的言行举止一直受到密切关注，至今已有14名民主党众议员和一名参议员公开要求拜登退选，民主党金主之一的好莱坞影星乔治克卢尼（George Clooney）更在《纽约时报》撰文指拜登已今非昔比，担心拜登不仅无法胜选，连民主党也会失去参众两院的控制权。

西方盟友为拜登口误辩解

出席北约峰会的西方国家领导人纷纷为拜登辩解，德国总理朔尔茨说，一时口误在所难免；英国首相斯塔默说拜登“状态良好”。

拜登频频出现口误，出席北约峰会的西方国家领导人纷纷为他辩解。图为7月11日，拜登（前排左五）与北约领袖开会的情况。（法新社）

法国总统马克龙告诉记者，他在晚宴上与拜登总统进行长时间的交谈，“他一如既往地掌控全局，对自己熟悉的问题了如指掌。”

拜登在北约峰会后的个人记者会是他在首场总统选举电视辩论后，首次接受“重量级”媒体的现场提问，也是他八个月来的首场个人记者会。对拜登来说，这次亮相是展现自己领导能力的一次机会，有决定性的意义。

拜登在记者会上列举外交政策成就，说他能在第二个任期应对普京和中国国家主席习近平，三年后仍有能力应对。拜登批评特朗普缺乏捍卫北约盟友的决心，并且提及自己在加沙战争谈判方面取得成绩。

拜登强调自己仍是代表民主党的最佳候选人。“我认为自己是最有资格竞选总统的人。我打败了他（特朗普）一次，我会再次打败他。”

拜登表示自己健康良好，并说如果医生建议，他愿意接受神经科医生的更多测试。