美晶片设备制造商四成生意来自中国

（帕洛阿尔托讯）美国政府对先进产品实施出口限制，但美国晶片设备制造商对中国市场的依赖度依然在增加，对华出口占总销售额四成以上。

日经亚洲报道，美国半导体设备和服务供应商应用材料公司（Applied Materials）今年2月至4月的销售额有43%来自中国，同比增长22个百分点。晶片制造商泛林集团（Lam Research）今年1月至3月的中国销售额占比则上升20个百分点，达42%。

美国政府于2022年限制用于制造尖端半导体的晶片制造设备出口，旨在遏制中国半导体的发展。美国政府也于同年通过的《晶片与科学法》，为美国的晶片研究和制造提供527亿美元（约707亿新元）的补贴，促使英特尔（Intel）、三星电子和台湾积体电路制造公司（TSMC）决定在美国投资。

半导体设备制造商也从中受益，应用材料公司2023年的总收入有15%来自美国，比2021财年增加了六个百分点。

不过，虽然美国政府努力在国内建立供应链，晶片设备制造商依然无法摆脱对中国这一最大市场的依赖。

一家大型设备制造商的高管透露，如果没有美国政府的限制，公司在中国的业务比率还会更高，而来自中国的销售额增长都是来自非先进设备。

全球晶片制造设备销售额 中国市场占逾三成

国际半导体设备与材料协会预计，2024年全球晶片制造设备销售额将增长3.4%至1090亿美元，其中超过三成来自中国市场。

美国负责经济增长的副国务卿费尔南德斯说：“我们与中国有着非常牢固的商业关系。”他表明，尽管美国会对与国家安全相关的领域进行监管，但美方的目的不是让中美经济脱钩。

不过，日经报道称，对华的非先进设备出口增加仍会给美国带来风险，因为它依然有助于中国国内晶片业发展。