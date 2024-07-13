称哈马斯头目藏避难区 以色列猛烈轰炸致逾70平民丧命

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发布 / 2024年7月13日 11:34 PM
以军称，哈马斯卡桑旅指挥官德伊夫等恐怖分子躲在加沙南部马瓦西避难区的一栋建筑内，星期六对这处以色列指定的人道避难区发动猛烈轰炸。（路透社）
以军称，哈马斯卡桑旅指挥官德伊夫等恐怖分子躲在加沙南部马瓦西避难区的一栋建筑内，星期六对这处以色列指定的人道避难区发动猛烈轰炸。（路透社）

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（耶路撒冷综合电）以色列国防军星期六（7月13日）向加沙南部一个人道避难区发动袭击，称目标是哈马斯两名头目，其中一人是哈马斯武装单位卡桑旅指挥官德伊夫。

哈马斯未确认德伊夫（Mohammed Deif）当时是否在场，但否认受袭地点是哈马斯的据点，并称袭击造成百多名平民死伤。

以军则发声明指，根据精确情报，德伊夫和哈马斯指挥官萨拉玛（Rafa Salama）以及多名恐怖分子已混入平民里，相信德伊夫当时在拉法西北海岸马瓦西（Al-Mawasi）避难区的一栋建筑内。

直至本报截稿为止，以军未确认德伊夫是否已在行动中被杀。

以色列相信，去年10月7日哈马斯向以色列发动的大规模袭击，德伊夫和萨拉玛是幕后主使。

加沙卫生部指出，此次袭击至少造成71名平民死亡，另有289人受伤。

哈马斯愿放弃治理加沙 但拒解散武装单位

以哈冲突已持续九个多月，停火谈判多次破局。星期五（12日）较早时，哈马斯政治局成员巴德兰告诉《纽约时报》，哈马斯愿意放弃治理加沙，但不会解散武装单位卡桑旅。这被认为是哈马斯要向国际社会展示，他们愿意做出让步以换取加沙重建。

巴德兰在卡塔尔首都多哈受访时说：“首先，也是最重要的一点，我们希望加沙的巴勒斯坦人从这场战争中恢复过来。”

他指出，哈马斯将支持为加沙和约旦河西岸组建一个由独立人士领导的政府，并同外国官员合作重建加沙。条件是政府成员必须是民族主义者且可靠，并得到巴勒斯坦各派系，包括哈马斯和法塔赫的支持。

一名美国官员证实，哈马斯已向卡塔尔调解人表明愿意放弃治理加沙，让一支忠于约旦河西岸巴勒斯坦权力机构的安全部队接管。

但对以色列而言，无论哈马斯在加沙战后扮演什么角色，即便是不直接参与加沙的治理，都是不可接受的。以色列总理内坦亚胡誓言，务必要摧毁哈马斯的军事和治理能力。不过专家认为，任何重建加沙的计划都必须获得哈马斯的同意。

政治分析员哈尔布（Jehad Harb）说，巴德兰的言论表明，哈马斯希望扮演与黎巴嫩真主党类似的角色。这个由伊朗支持的武装团体在黎巴嫩仍占据政治主导地位。“他们意识到，如果是哈马斯掌权，重建将不会发生。所以他们想要一个看似独立的政府，但实际上是由他们通过军事力量控制。”

以哈双方正在进行新一轮的停火谈判。不过，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，内坦亚胡原本同意在停火阶段，允许巴勒斯坦人不受限制地进入加沙北部，但他本周却指示谈判团队要求禁止武装人员进入加沙北部。这恐怕会令谈判再次陷入僵局。

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