称哈马斯头目藏避难区 以色列猛烈轰炸致逾70平民丧命

（耶路撒冷综合电）以色列国防军星期六（7月13日）向加沙南部一个人道避难区发动袭击，称目标是哈马斯两名头目，其中一人是哈马斯武装单位卡桑旅指挥官德伊夫。

哈马斯未确认德伊夫（Mohammed Deif）当时是否在场，但否认受袭地点是哈马斯的据点，并称袭击造成百多名平民死伤。

以军则发声明指，根据精确情报，德伊夫和哈马斯指挥官萨拉玛（Rafa Salama）以及多名恐怖分子已混入平民里，相信德伊夫当时在拉法西北海岸马瓦西（Al-Mawasi）避难区的一栋建筑内。

直至本报截稿为止，以军未确认德伊夫是否已在行动中被杀。

以色列相信，去年10月7日哈马斯向以色列发动的大规模袭击，德伊夫和萨拉玛是幕后主使。

加沙卫生部指出，此次袭击至少造成71名平民死亡，另有289人受伤。

哈马斯愿放弃治理加沙 但拒解散武装单位

以哈冲突已持续九个多月，停火谈判多次破局。星期五（12日）较早时，哈马斯政治局成员巴德兰告诉《纽约时报》，哈马斯愿意放弃治理加沙，但不会解散武装单位卡桑旅。这被认为是哈马斯要向国际社会展示，他们愿意做出让步以换取加沙重建。

巴德兰在卡塔尔首都多哈受访时说：“首先，也是最重要的一点，我们希望加沙的巴勒斯坦人从这场战争中恢复过来。”

他指出，哈马斯将支持为加沙和约旦河西岸组建一个由独立人士领导的政府，并同外国官员合作重建加沙。条件是政府成员必须是民族主义者且可靠，并得到巴勒斯坦各派系，包括哈马斯和法塔赫的支持。

一名美国官员证实，哈马斯已向卡塔尔调解人表明愿意放弃治理加沙，让一支忠于约旦河西岸巴勒斯坦权力机构的安全部队接管。

但对以色列而言，无论哈马斯在加沙战后扮演什么角色，即便是不直接参与加沙的治理，都是不可接受的。以色列总理内坦亚胡誓言，务必要摧毁哈马斯的军事和治理能力。不过专家认为，任何重建加沙的计划都必须获得哈马斯的同意。

政治分析员哈尔布（Jehad Harb）说，巴德兰的言论表明，哈马斯希望扮演与黎巴嫩真主党类似的角色。这个由伊朗支持的武装团体在黎巴嫩仍占据政治主导地位。“他们意识到，如果是哈马斯掌权，重建将不会发生。所以他们想要一个看似独立的政府，但实际上是由他们通过军事力量控制。”

以哈双方正在进行新一轮的停火谈判。不过，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，内坦亚胡原本同意在停火阶段，允许巴勒斯坦人不受限制地进入加沙北部，但他本周却指示谈判团队要求禁止武装人员进入加沙北部。这恐怕会令谈判再次陷入僵局。