伊朗新总统：不屈服于美国压力 珍惜与中俄友谊

（德黑兰综合电）伊朗新总统佩泽希齐扬说，伊朗不寻求核武器，但也不会屈服于美国的压力，并强调伊朗与中国和俄罗斯的关系友好。

代表伊朗改革派的佩泽希齐扬（69岁）在7月6日的选举中击败强硬派对手当选总统。他的立场相对温和，在竞选期间主张改善与美国等西方国家的关系，让伊朗摆脱孤立。

但他在星期五（7月12日）于伊朗英文报《德黑兰时报》发表的文章中也强调：“美国须认清现实并明白，伊朗不会屈服于压力，伊朗的防御主张也不包括核武器。”

佩泽希齐扬向来支持与西方国家就2015年达成的伊朗核问题最终协议续签问题进行谈判。美国在2018年单方面退出伊朗核协议后，欧洲国家承诺斡旋但未成功。

佩泽希齐扬就此指责欧洲国家背弃了承诺， 但也说：“我期待基于互相尊重和平等的原则与欧洲国家展开具建设性的对话，将双边关系带回正轨。”

伊朗也期待与阿拉伯邻国和土耳其合作，深化经贸关系，应对共同挑战。

佩泽希齐扬写道：“伊朗人民给予我强有力的委托，让我在国际舞台上大力推进具建设性的接触，同时坚守我们的权利、尊严，以及我们在这个区域和世界上应有的角色。”

欧盟委员会外交事务发言人马斯拉里此前已祝贺佩泽希齐扬胜选，并指由27个成员国组成的欧盟已准备好与伊朗新政府接触。

不过分析普遍认为，伊朗的权力掌握在最高领袖哈梅内伊手上，佩泽希齐扬不会成为伊朗外交政策或核问题谈判的头号人物。伊朗的整体外交立场和政策，包括对哈马斯的支持，以及与俄罗斯的军事合作，都不会有太显著的转变。

佩泽希齐扬在文中就将俄罗斯描述为重要的战略盟友，也表示期待与中国进行更广泛的合作。他说，中国和俄罗斯在伊朗面临挑战时，始终与伊朗站在一起，伊朗非常珍惜这份友谊。