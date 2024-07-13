连任途上内外受压 拜登赴摇摆州力挽狂澜

（华盛顿综合电）美国总统拜登在党内对他争取连任的质疑日益扩大之际，如期到摇摆州密歇根造势，并再次重申绝不会退出选战，保证自己的健康没有问题。

拜登星期五（7月12日）在密歇根州最大城市底特律的竞选集会上说：“最近有很多猜测。乔·拜登会怎么做？他会继续参加竞选吗？”

在现场群众高呼“不要退出！”的声浪中，他继续说：“这是我的答案：我会参选，我们一定会赢！”

81岁的拜登在6月27日的首场竞选电视辩论中表现差劲，选情顿受重挫。至今，民主党已有19名议员公开呼吁拜登退选。

拜登在集会上说： “我曾是美国有史以来第二年轻的参议员。不管怎么说，我老了……但我知道，年龄增长一点，智慧也有希望多一点。”

拜登出席7月12日在底特律举行的竞选集会前在诺斯维尔（Northville）一家餐馆停歇。他向在场的民众保证，他的健康没问题。（法新社）

他接着呼吁选民应更关注竞争对手特朗普“撒谎”和他要强硬执政的“2025计划”，指特朗普是个“重大威胁”。“我知道美国人想要的是一位总统，而不是一个独裁者。”

令人关注的是，密歇根州州长惠特默和民主党两名联邦参议员都没有出席这个造势大会。

拜登内外受压，本周在华盛顿举行的北约峰会是他展示领导能力的重要舞台，不料期间却又一连出现令人错愕的口误。不过，他在峰会记者会上表明：“我竞选的决心不变。”

拜登说，他是“最有资格”竞选总统的人，还说只有当助手告诉他赢不了时他才会让位，但至今“还没有人这么说”。不过他承认，如何缓解党内恐慌情绪是眼前要务。

全美有2420万人观看了这场记者会，几乎是首场竞选辩论的半数。拜登竞选团队公关主管泰勒说，在拜登主持这场记者会时，他的竞选捐款“激增”，达到平时的七倍。

不过《纽约时报》报道，一些捐赠者告诉支持拜登的超级政治行动委员会，如果拜登最终竞选，约9000万美元（1亿2000万新元）的捐款承诺将不会兑现。

泰勒还说，拜登40年来一直有口误，接下来可能也还会如此。

学者指出，政治人物确实可能会失言和口误，但拜登在电视辩论中的表现却不只是口误那么简单，因此他之后的失误会被美国民众放大10倍来看。

不过，拜登至今仍得到民主党内要员的支持。资深民主党众议员克莱伯恩和加利福尼亚州州长纽森星期五表态，支持拜登继续参选。

83岁的克莱伯恩在黑人选民中享有很高的声誉；56岁的纽森是最年轻州长之一，被广泛视为民主党的未来之星。

拜登下周一将到得克萨斯州的奥斯汀，参加民权法通过60周年纪念活动。这个行程被解读为向共和党叫板，因为共和党全国大会也在当天开始。预料在密尔沃基举行的共和党大会将推举特朗普为总统候选人。