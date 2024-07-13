研究：利用AI协助写作 恐扼杀创意流于千篇一律

（华盛顿法新电）研究显示，如果创意领域的从业员利用人工智能（AI）来协助编写故事，未来的书籍和电影的内容，可能会令人感觉千篇一律。

英国伦敦大学学院和埃克塞特大学的两名学者招募了约300名志愿者，参与一项研究。这些人不是专职写作者，他们先接受一项心理测试，写出10个截然不同的单字，让研究员从中评估他们的创意水平。

研究员随后将参与者随机分为三组，分别按三个主题（公海探险、森林探险、外星探险），用八个句子写出一则短故事。

与此同时，参与者也被安排接受不同程度的AI协助。有一组参与者未获任何协助，另一组人获聊天机器人ChatGPT提供三个句子组成的故事灵感，最后一组则获五个句子的故事灵感。

故事完成后，写手须评估自己的作品，衡量标准包括故事的新颖程度、有趣程度、出书可能性。这些作品也交由600名外部人员，按相同标准来评估。

结果显示，AI能使个别写手的创意提高10%，把故事的趣味性提高22%，它尤其对故事结构和情节曲折等元素有帮助。

这项研究报告的共同撰写人、伦敦大学学院助理教授多希指出，AI的辅助效应对那些初始被评为最没创意的写手最为显著。

不过，就整体来看，研究员发现，AI辅助创作的故事看起来比没有AI帮助的故事相似得多，因为写手过于沉浸在AI提供的故事灵感。

研究报告的另一名共同撰写人、埃克塞特大学经济系教授豪瑟说，这形成了一种两难的局面，一方面“人们更容易踏入这个领域，门槛降低是好事”，但另一方面，如果整体艺术创意水平下降，往后可能产生不良影响。

正如太早让孩童使用计算机可能妨碍他们学算术一样，多希认为，这项研究显示，人们在学习写作、音乐等方面，还没有掌握基本技巧就已过度依赖AI工具。

多希说，人们必须开始思考，“在工作流程中的哪个点可以加入这个工具，以产生最大的好处，同时不忘在整个项目或成果中注入自己的声音”。

这个研究报告周五（7月12日）在《科学进展》期刊（Science Advances）上发表。