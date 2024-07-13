无论白宫谁当家 欧洲都须加强自身防务

（布鲁塞尔彭博电）欧洲国家认为，无论年底是拜登或特朗普赢得美国总统选举，美国都会继续转移注意力，更多关注印度太平洋地区，所以欧洲必须积极行动，加强自身防务能力。

波兰外长西科尔斯基周五（7月12日）受访时指出，中美关系日益紧张，欧洲不应该坐以待毙，而是必须认真看待欧盟防务问题，因为美国已不再有能力同时应对两场战争。

特朗普早在执政期间就已多次抱怨北约成员国的防务支出不达标，过度依赖美国提供保护。日前在竞选集会上，特朗普再次抨击北约，并称如果他重返白宫，将无视北约的集体防御条款，即拒绝履行援助盟友的义务。

德国防长皮斯托里乌斯周四（11日）告诉德国电台，即使不是特朗普当选而是拜登连任，美国的注意力也会越来越多地转移到印太地区，这意味着美国对欧洲的关注就会更少。德国已意识到，无论白宫谁当家，德国都必须增强自身国防能力。

欧洲对外关系委员会分析员、北约前高级官员格兰德说：“与其说是特朗普的当选，不如说是国际环境在改变欧洲的处境。”他认为，如果是拜登连任，美国疏离欧洲的方式将较循序渐进，若是特朗普执政则较具破坏性。

北约32个成员国中，约23国将在今年内实现防务开支占国内生产总值至少2%的目标，去年仅10国达到这个目标。法国、德国、意大利和波兰也于周四签署协议，将联合开发远程巡航导弹。不过欧洲目前正忙于支援乌克兰对抗俄军，距离完全不依赖美国，实现自我保护，还有很长的路要走。

美国智库“复兴美国中心”高级研究员梅特拉指出：“防务开支不是特朗普真在意的……基本上，他不喜欢处于自认为被人占便宜的境地。”