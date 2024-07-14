日本酒店业招聘本区域员工 应对劳动力短缺

（雅加达讯）由于前往日本度假的游客人数猛增，日本酒店业者纷纷向印度尼西亚和印度等亚洲国家招聘员工，以解决劳动力严重短缺问题。

《日经亚洲》报道，日本一家大型酒店业集团本月初在印尼首都雅加达举办首次招聘会，吸引了800名应聘者，其中包括学生和就业机构代表。类似活动接下来也会在菲律宾、越南、印度、斯里兰卡和尼泊尔举行。

数据显示，今年3月，访日游客人数创下单月新高，达308万人次，较上年同期增长70%。截至5月，访日游客人数已连续三个月突破300万人次。

日本旅馆协会会长井上善博在雅加达的招聘会上说：“酒店业……有望成为未来支撑（日本经济）的行业，实现强劲增长。不过，仅靠日本人很难支撑这种增长。”

根据日本最大信用调查机构帝国数据银行4月对1万1000多家日本公司进行的调查，日本酒店业有71.1%业者面临全职员工短缺问题，远高于所有行业。

亚洲新兴国家青年失业率高 薪资差距具吸引力

与日本不同的是，创造就业机会是亚洲新兴国家面临的紧迫问题。世界银行的数据显示，尽管经济稳步增长，但世界人口第一大国印度和第四大国印尼在2023年15岁至24岁人口的失业率分别为15.8%和13.9%。

印尼劳工部指出，他们希望让年轻人到海外工作，协助他们发展技能并向印尼转让技术。

印尼劳工部劳动市场中心主任穆查马德说：“印尼拥有人口红利，因此我们必须为年轻工人提供就业机会，不仅是在印尼，还要在世界各地。”

近来日元疲软给在日本的外国员工带来沉重打击，但从西爪哇省万隆市赶来参加招聘会的22岁学生克马尔表示，日本仍然是一个很有吸引力的工作场所。他说：“我想在日本工作，去那里我可以存钱。即使日元疲软，我也想去日本，因为那里的工资与在雅加达的酒店工作有很大的不同。”