日本机场人力和运力不足 将影响旅游业高飞

日元贬值带旺旅游业，但航班增加却让日本机场面对压力，地勤人员和飞机燃油不足等情况频现，使一些机场停止增加航班，令人担心这将耽误日本旅游业高飞。

《日经新闻》报道，航班多的东京成田国际机场第一个遇到燃料不足。该机场上月统计，包括中国在内的亚洲六家航空公司目前暂停每周开通或增加57个新航班。

该机场董事长田村明比谷在记者会上说，机场燃料短缺有多层原因，首先是石油分销商的航空燃料供应减少，其次是炼油厂运输燃料的船舶短缺。

他指出，要积极引进游客是国策，但燃料供应严重不足将很难满足新的需求。

日本地方机场也遇到同样问题，例如广岛机场就透露有三家航空公司的增航班受阻。福冈机场计划2028年将国际航班数量增加到38条航线，增加60%。但该机场发言人指出，此计划还未实施就有五家航空公司的增加班次被搁置，这让人担心燃料短缺可能会对未来的计划产生影响。

熊本县是半导体相关产业集群的所在地，该县政府正在计划扩大其国际航班。据报道，目前也因为燃料短缺，耽搁当地政府与航空公司增加航班的磋商。

日经的调查显示，构成航空燃油短缺的背后还包括人力缺口。4月，日本当局收紧了加班规定，导致油罐车司机短缺，这耽误了机场燃料运输。

此外，负责为飞机添油的停机坪员工也出现青黄不接。据日经的数据，4月，有1万2400人在停机坪上工作，已恢复到疫前水平。但是，因为航班增加，有30%的工人因工作量增加，受雇不到三年便离职.

日经研判，日本国内没有足够的运力来满足日益增长的旅游业需求，若不采取对策，将会危及旅游业的发展。

据报道，当局正在加紧制定对策，弥补运输能力不足。当局拟以收集每个机场航班增加和新航班启动的信息，让石油分销商更有系统的纳入生产计划。

另外，日方也准备向韩国进口航空燃油，弥补不足的配送量。至于国内的运输力，当局目前能做的是调动其他行业的闲置货车来为机场运油。