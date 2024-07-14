特朗普中枪引发保安疏漏担忧

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普7月13日在竞选集会上遇袭，引发了人们对保安措施出漏洞的批评和担忧。

尽管特朗普在枪击案发生后，第一时间感谢特勤局与其他执法部门的快速反应，但美国各界的批评声浪一波接一波，人们质疑特勤局失职，怒斥“特勤局彻底失败”。

美国保守派政治活动人士、资深媒体人波索比克在X平台上质问道：“一名配备着全套来福枪的狙击手到底是如何有机会爬上最近总统候选人的屋顶的？”

共和党籍的众议院议长约翰逊说，国会将迅速就此事件展开调查。众议院监察委员会将传召特勤局、国土安全部和联邦调查局的官员，目前已确定特勤局局长切特尔将于7月22日前去供证。

在场一人说，看到两名特勤人员在附近屋顶上执勤，他们用望远镜探视现场，特别是讲台左手边情况，似乎是在探寻那里的动静。

目击者称警告未获重视

一名目击者对媒体说，在枪声响起之前，他发现一名类似狙击手的可疑男子爬上警戒线外围的屋顶，他赶紧告知警察和特勤人员，但他的通报似乎未受理。

美国知名八卦媒体“TMZ”发布的一个视频显示，这名枪手趴在屋顶上，用来福枪瞄准目标。该视频未显示该男子开枪的画面，但现场很快就传出连续的枪声，随后是镜头外人们的尖叫声。一名男子说：“他正转向这边，小心点。”

TMZ发布的第二段视频显示，同一屋顶和一个模糊的身体，但视频画面摇晃。镜头外的一个人说：“你能看到那个人在那里……他看上去已经死了。”

联邦侦查局探员罗杰克说，枪手有机会开那么多枪，真是让人觉得意外。

曾负责总统安全事务的前特勤局特工拉索萨指出，当局接下来肯定会审查给予特朗普的安保，今后他可能会得到类似在任总统的保护水平。

在特朗普的大部分竞选活动中，当地警察会协助特勤局确保场地安全。国土安全部旗下的其他单位如运输安全管理局的特工偶尔也会提供帮助。

在活动开始前，特工人员会检查会场，看看是否有炸弹或其他威胁。执法人员通常会在外围设置障碍物，并要所有与会者通过金属探测器才能进入会场。武装保安人员也会搜查所有与会者的提包甚至钱包。

2020年退休的前特勤局特工埃克洛夫指出，一般上特工会提前勘察所有能够一眼望到活动场地的屋顶。他说，这个袭击者要么把自己隐藏起来，要么伪装得很好，在他亮出枪械后，人们才知道他是杀手。