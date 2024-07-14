特朗普遭枪击 多国领导人慰问谴责暴力行为

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州的竞选集会现场遭到枪袭后，震惊全美及国际社会，世界多国领导人纷纷谴责这一暴力行为，并祝愿他早日康复。

欧洲领导人谴责暴力事件威胁民主体制。德国总理朔尔茨说：“对特朗普的袭击是卑鄙的，我祝愿他早日康复，我的心也与那些受到袭击影响的人们同在。这种暴力行为威胁着民主。”

法国总统马克龙称：“这是民主国家的悲剧。法国和美国人民一样感到震惊和愤慨。”欧盟委员会主席冯德莱恩表示“深感震惊”，指“政治暴力在民主国家没有立足之地”。

英国首相斯塔默表明：“任何形式的政治暴力在我们的社会中都是没有立足之地的，我的心与这次袭击的所有受害者同在。”意大利总理梅洛尼则说，希望美国能在未来几个月的竞选活动中，用对话和责任战胜仇恨和暴力。

枪声响起后，几名特勤局人员冲上台将蹲在讲台后方的特朗普团团包围。（路透社）

亚洲地区的领导人祝愿特朗普早日康复。中国大陆外交部发言人称，中国国家主席习近平已向特朗普表达慰问，中方将持续关注特朗普遭袭事件。台湾总统赖清德强烈谴责任何形式的政治暴力，并向所有受害者表达关心慰问。

日本首相岸田文雄说：“必须坚决应对挑战民主主义的暴力，望特朗普早日恢复健康。”韩国总统办公室称，总统尹锡悦听闻消息后表示遗憾，祝愿特朗普早日康复。

正在交战的俄乌两国也对暴力事件作出回应。俄罗斯呼吁美国反思煽动仇恨的政策，并建议华府把军援乌克兰的资金拨给美国警方等能保障美国法律和国内秩序的单位。乌克兰总统泽连斯基则抨击枪击行为“毫无道理”，庆幸特朗普平安无事，并祝他早日康复。

特朗普事后在社交媒体上发文称，子弹穿过他右耳上方部位，“我听到子弹的声音，立即意识到出了问题，感到子弹穿过皮肤，流了很多血”。（路透社）

另有一些国家领导人对枪击事件表示不安。澳大利亚总理阿尔巴尼斯称枪击事件“令人担忧和不安”。加拿大总理特鲁多说，枪击事件让他“感到恶心”，强调“政治暴力永远不可接受”。埃及、泰国、新西兰、意大利、瑞典和荷兰领导人也发表类似讲话。

阿根廷总统米莱将枪手的暗杀动机归咎于国际社会的左派势力。这位奉行民粹主义总统说：“由于（左派政权）担心在选举中失败，所以选择诉诸恐怖主义来推行他们落后和独裁的意图。”

菲律宾总统小马可斯对特朗普安然无事表示欣慰。他说：“我们与世界所有热爱民主的人一起，谴责一切形式的政治暴力。人民的声音须始终高于一切。”

在确定威胁解除后，特朗普被紧急护送离开现场。（路透社）

星期六（7月13日）傍晚，特朗普在宾州巴特勒市的集会上发表演讲时，现场突然传出多声枪响，特朗普捂了一下右耳后躲到演讲台后方，特勤局人员随即冲上台将他围住保护，随后送他离开现场。

一名20多岁的枪手当场被特警击毙。枪击造成一人死亡、两人重伤。特朗普竞选团队通报说，特朗普已无大碍且“状况良好”，期待出席定于星期一（15日）起举行的共和党全国代表大会。

美国联邦调查局已接手调查工作，并呼吁公众提供线索。美国执法部门官员说，已将事件列为“刺杀案”进行调查。