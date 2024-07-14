加拿大暗示对华贸易举措或不止限于汽车领域

（渥太华综合讯）加拿大副总理兼财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）说，她将与商业和劳工组织举行会谈，讨论针对中国制造的汽车设置贸易壁垒的问题，并暗示对华贸易壁垒可能不止限于汽车领域。

加拿大政府上个月宣布，就如何应对电动汽车的“不公平中国贸易行为”展开公众咨询。方慧兰上星期五（7月12日）接受彭博社访问时指出，相关咨询范围可能比原定的更加广泛。

加拿大严重依赖与美国的双向贸易，该国一直在密切关注拜登政府对中国电动汽车、太阳能电池、电池、钢铁和其他产品征收更高关税的举措。

中国是加拿大第二大贸易伙伴国，仅次于美国。方慧兰称，加拿大别无选择，只能从国家安全的角度看待贸易关系。

她说：“地缘政治和地缘经济又回来了。这意味着西方国家，尤其是美国，正高度重视安全的供应链，并对中国的产能过剩采取不同的态度……这意味着加拿大对美国来说，扮演着更重要的角色。”

在拜登政府公布对中国商品加征关税的计划，以及欧盟宣布对中国汽车征收高达48%的关税后，特鲁多政府正在寻求在关税问题上，与七国集团盟友站在一起。加拿大目前对中国汽车征收约6%的关税。

中国则否认西方国家有关其向市场倾销大量廉价商品的指控，并称关税可能会破坏北京和渥太华之间的贸易和经济合作。

另一方面，以美国为首的北大西洋公约组织在7月10日发表的《华盛顿峰会宣言》中，形容中国是俄罗斯对乌克兰战争的“决定性赋能者”。

对此，有乌克兰血统的方慧兰在接受彭博社访问时说，北约对中国的表态意义重大，她希望敦促人们关注这一点。