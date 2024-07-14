受以军“斩首行动”打击 哈马斯宣布退出谈判

（加沙／开罗综合电）以色列发动“斩首行动”造成92人死亡令哈马斯震怒，星期天宣布将退出加沙停火谈判。

以色列国防军星期六（7月13日）对加沙南部城市汗尤尼斯西部的人道主义地区（马瓦西）发动袭击，目标是哈马斯武装单位卡桑旅指挥官德伊夫和哈马斯汗尤尼斯营指挥官萨拉马。

据哈马斯消息人士称，萨拉马在空袭中身亡。据悉，空袭时，萨拉马就在德伊夫的身边，他的尸体已被找到并埋葬，但消息人士拒绝透露德伊夫是否在袭击中身亡。

以军坚持，精确情报显示，德伊夫和萨拉玛以及多名恐怖分子已混入平民里，就躲在马瓦西避难区的一座建筑内。

但哈马斯指责以色列“以（哈马斯）领导人为目标的说法是谎言”，目的“只是想掩盖恐怖大屠杀的规模”，并称，德伊夫没事，且正在监督卡桑旅的行动。

哈马斯另一名高级官员则表示，鉴于以色列的“斩首行动”和在谈判中的态度，哈马斯将退出停火谈判。

官员称，哈马斯驻卡塔尔的政治局领导人哈尼亚对在卡塔尔进行停火谈判的国际调解人说：“由于占领国（以色列）缺乏严肃性、持续的拖延和阻扰政策以及对平民的持续屠杀，因此决定停止谈判”。

以哈冲突已持续九个多月，由卡塔尔和埃及在美国支持下斡旋的停火谈判多次破局。哈马斯政治局官员纳伊姆星期六表示，以色列总理内坦亚胡应对僵局负责，并呼吁美国总统拜登向以色列领导人施加“足够的压力”以达成协议。

另一方面，巴勒斯坦卫生官员称，加沙星期天清晨再次遭以方袭击，有四个地区的房屋遭空袭，导致至少17名巴勒斯坦人身亡，另有50人受伤。