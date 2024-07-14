加拿大指中国在加境内设“警务站” 学者：若有其事应提供相应证据

加拿大指中国警方在加国境内设立“海外警务站”进行秘密行动，并称已对此做了详细调查，将与七国集团（G7）盟友分享调查结果。中国驻加使馆则否认有这样的“海外警务站”。

受访学者认为，如果加拿大的调查证明确有其事，应告知中国并提供相应证据；根据国际法，中国也不应在加拿大的领土上延伸本国的主权与治权。

彭博社星期天（7月14日）报道，中国近年来在海外设立的非正式“海外警务站”正在西方国家引起警惕。有人权组织称，这些机构涉嫌监视和恐吓当地中国侨民。加拿大、美国、意大利、德国和英国都在努力应对这一问题。

报道引述两名知情人士说，加拿大皇家骑警对中国警方在其境内的秘密行动进行了详细调查，计划在未来几周内与G7成员分享调查结果，并探索协调应对。

其中一名官员说，英国迫切希望与加拿大和其他G7成员协调。但另一名官员指出，协调应对可能会很复杂，因为许多国家在执法层面都面临这一问题，而且G7各国的法律体系也不尽相同。

加拿大去年指控中国在魁北克省秘密经营两个“海外警务站”，加国总理特鲁多称，这些站点的存在令他非常关切。

加拿大公共安全部长勒布朗（Dominic LeBlanc）的发言人在一份声明中说：“任何形式的外国干涉显然都是不可接受的。由于目前正在对外国干涉加拿大的行为进行调查，我们不会发表进一步评论。”

中国驻加拿大使馆发言人在声明中强调，中国严格遵守不干涉别国内政的原则，“没有所谓的海外警务站”。

总部位于马德里的人权组织“保护捍卫者”（Safeguard Defenders）在2022年的一份报告中称，中国在五大洲至少设立了54个这类站点。报告称，这些“海外警务站”的实际工作包括胁迫政治异见人士返回中国。

中国官方此前解释，这些站点由志愿者而非警察管理，旨在为当地的中国公民提供警务协助、证件更新等服务。

一些国家已对中国在当地设立的这些站点采取行动。英国去年6月称，中国已经关闭了在当地的这些站点，调查没有发现中国政府在这些地方从事非法活动。

美国去年在纽约起诉了两人，指他们在曼哈顿下城为中国公安部的一个分支机构开展非法警务行动。此外，德国政府去年敦促中国关闭在德国的“海外警务站”，意大利政府也开始进行调查。

上海学者沈丁立接受《联合早报》采访时指出，国与国的外交关系应以《维也纳外交关系公约》为基础，不应在使领馆之外的物理空间以任何理由设立延伸本国主权与治权的机构；如果的确需要开展警务合作，也应通过正式外交渠道，在取得对方同意的前提下进行。