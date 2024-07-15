世行为太平洋岛国设立“救命”基金

（悉尼综合电）西方银行陆续撤离太平洋岛国，整个地区可能被全球金融系统隔绝在外。世界银行计划设立7700万美元（约1亿零330万新元）的基金，为太平洋岛国提供美元和其他主要货币的紧急交易渠道。

世行指出，这笔“救命”基金将确保这些岛国在西方银行完全撤离后，仍可进行贸易和汇款。

世行东亚及太平洋地区发展主任莫蒂（Lalita Moorty）说，拟议中的计划是解决太平洋岛国因去风险和规模小所面临挑战的创新方式。她指出，如果西方银行都选择撤离，太平洋国家将难以接受汇款、吸引游客或进行贸易。

西方国家的银行为满足金融规管开始采取去风险措施，而太平洋岛国人口稀少，令银行难以获得足够盈利承担合规成本。

报道指，澳新银行（ANZ）已出售巴布亚新几内亚的资产，西太平洋银行（Westpac）试图出售其太平洋业务，而瑙鲁唯一的银行、澳大利亚本迪戈银行（Bendigo）也宣布计划于2025年撤离。

路透社报道指，2011年至2022年间，太平洋地区失去了60%的通汇银行关系。过去，西方银行都是通过这种方式与当地银行合作，以国际货币进行交易。太平洋地区的汇款成本现已升至全球最高水平。

与此同时，中国正寻求填补这一空白。中国银行已在巴布亚新几内亚开设办事处，并同瑙鲁签署谅解备忘录。所罗门群岛、汤加和萨摩亚的央行行长则透露，中国银行近年对进驻这些国家表示兴趣。

匿名官员告诉路透社，美国和澳洲对西方银行撤离和中国可能在当地拓展影响力感到担忧。美国代表团上周已前往布里斯班与澳洲和太平洋岛国官员开会，推动世行提出解决方案。