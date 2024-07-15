特朗普集会枪击案枪手独自作案 动机仍不明

（华盛顿/伯特利公园综合电）美国联邦调查局说，共和党前总统特朗普集会枪击事件的枪手单独作案，没有明确的意识形态动机。当局列为国内恐怖主义行为案处理。

特朗普星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州巴特勒县参加竞选集会，他开始演讲后不久，现场突发枪击。特朗普除了右耳遭子弹击伤别无大碍，现场一名观众死亡，两人受重伤；枪手当场被击毙。

联邦调查局反恐部门助理主任威尔斯星期天（14日）说：“我们将事件列为刺杀未遂案调查，同时按潜在国内恐怖主义行为案调查。”

联邦调查局确认，枪手为20岁的宾夕法尼亚州男子克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks），家住匹兹堡近郊伯特利公园，2022年从伯特利公园高中毕业。案发前，他在当地专业护理和康复中心担任膳食助理。

目前还不清楚克鲁克斯为何干案，以及他如何做到只差毫厘就能命中特朗普。联邦调查局说，克鲁克斯使用的AR型5.56口径步枪，相信是由他的父亲合法购买。他的车里有一个可疑爆炸装置，但技术分析显示它是安全的。

此外，克鲁克斯的社媒资料中没有威胁语言，当局也并未发现他有任何精神问题。媒体早前报道称，克鲁克斯注册为共和党人，但三年前曾向民主党进步派阵营团体捐款15美元（约20新元）。

外电报道，当地一家射击俱乐部证实克鲁克斯是会员，并谴责枪击事件是“毫无理智的暴力行为”。

同学回忆：枪手聪明但独来独往

伯特利公园专业护理和康复中心负责人对克鲁克斯涉案感到震惊和难过，因为他工作表现良好，背景调查也没有问题。

在许多同学记忆中，克鲁克斯头脑聪明、不善交际、沉默寡言，从不谈论政治；他的高中辅导员也说，从不知道他有任何政治倾向。

克鲁克斯的高中校友科勒（Jason Kohler，21岁）说，他有时会穿狩猎装，并曾因穿着打扮而遭人取笑。科勒告诉美国有线电视新闻网（CNN），克鲁克斯平常似乎独来独往。“他不跟同学抱团，所以我想，他常常会因此遭到针对。”

同班同学达安杰洛（Sarah D‘Angelo，20岁）回忆说，克鲁克斯每天都会准时到学校，上课前的20分钟里，他大部分时间不是在做作业，就是在玩电脑游戏。

伯特利公园高中退休顾问纳普（Jim Knapp）说，克鲁克斯待人有礼，虽然形单影只，但也有几个朋友。他形容，克鲁克斯“不是那种需要别人帮助的孩子”，“孩子们没有骂他，也没有欺负他”。

纳普说：“任何人都可能崩溃，任何人都可能遇到问题。某些事触动了那个年轻人，促使他开车到巴特勒，做出那样的事情。”