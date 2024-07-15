早知枪手潜伏处是潜在漏洞？美国特勤局面临问责

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普在竞选集会上遇刺，使美国特勤局陷入数十年来最大危机。有消息指，特警局在集会举行前几天就意识到枪手潜伏的屋顶构成潜在的维安漏洞，却没有在集会当天采取措施确保没有人可以爬上去。专家认为，特勤局确实犯了一些原可避免的错误。

特朗普星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州巴特勒县的竞选集会上，被藏在附近建筑物屋顶的20岁枪手克鲁克斯开枪打中右耳。了解特勤局的安保部署，以及克鲁克斯是如何绕开安保措施到达高处行凶，将是事件调查重点。

美国全国广播公司（NBC）新闻台引述两名熟悉特勤局行动的消息人士报道，这座建筑物毗邻特朗普竞选集会举行的户外场地，特勤局在集会前几天就确定此处构成安全风险。其中一人说：“应该有人在屋顶上，或采取措施保护建筑物，确保没人能爬上屋顶。”

特勤局发言人古列尔米说，特勤局与地方执法部门合作维护竞选活动安全，包括在建筑物屋顶部署狙击小组，以识别和消除威胁。克鲁克斯埋伏的屋顶虽距离演讲台只有100多米，但位于集会安全警戒线之外，没有部署执法人员。按照惯例，这处屋顶归入当地执法部门的管辖范围。

巴特勒县地方检察官戈尔丁格说，集会上部署了四个狙击小组和四个快速反应小组，会场外的安全由特勤局负责。

消息人士指出，就算是地方执法部门失职，特勤局也难辞其咎。特勤局前特工坎杰洛西告诉NBC：“看起来确实有人犯下一些错误，而这原本是可以避免的……你不能把应该做什么的自由决定权交给当地警方。”

他预计，调查结果将显示，要么特勤局官员未能制定有效计划来防止潜在袭击者进入这座建筑物，要么现场官员没有执行有关计划。

在特朗普执政时期出任国土安全部代部长的沃尔夫指出，调查人员必须评估，事件中的安全漏洞源于系统性或人为失误。

国会议员要求彻查 拜登下令评估共和党大会安保措施

美国国会议员纷纷要求特勤局与它所属的国土安全部就此事做出交代。共和党籍的众议院议长约翰逊质疑为何现场没有出动无人机侦察，并承诺国会将展开全面调查。众议院监督与问责委员会主席科莫称，有关这起事件有太多的疑问，美国人必须知道答案。

美国总统拜登已要求针对这场集会的安保措施展开独立调查，并下令特勤局评估本周召开的共和党全国代表大会的所有安保措施。

《华尔街日报》形容，这是自1981年时任总统里根遇刺以来，美国特勤局面临的最大危机，2022年上任的特勤局局长切特尔接下来将面临严厉质询。有前特工认为，这起事件将促使特勤局深刻反省，并改变维安程序。