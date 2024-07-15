全球韩流支出或在2030年达1430亿美元

（首尔彭博电）韩国流行文化正席卷全球，一项最新报告估计，到了2030年，全球在韩国文化产品上的支出预计将增加近一倍，达1430亿美元（近1920亿新元）。

社交媒体的兴起为韩流的传播提供了巨大助力，让韩流人气飙升。网民在社媒平台分享的内容如今已从韩剧、韩国流行音乐、美食和化妆品，扩大到包括韩国文化和传统。

由短视频社交媒体平台TikTok和英国市场研究机构凯度（Kantar）发布的报告称，韩流目前的市场规模估计为760亿美元，而受追捧的韩国文化相关内容料能在美国和东南亚等主要市场继续吸引更多观众，进一步扩大韩流市场。

若所有潜在消费者都开始购买韩国的商品、服务和娱乐产品，预计到了2030年，韩流市场的规模或达1430亿美元。

报告估计，全球在韩国音乐上的支出，包括购买演唱会门票等，预计于今年增长至约116亿美元，购买韩国美容产品和食品的支出则预计分别增加至超过200亿美元。

尽管与日本这一重量级文化输出国相比，韩流的产出量相对较小，但社交媒体正在拉近两者的差距。报告指出，美国和东南亚有约80%的用户通过TikTok接触韩国文化。

韩国以出口半导体、汽车和家电等闻名，这些商品在韩国经济仍占主导地位，但韩流产生的连锁效应，有望增强韩国及其品牌难以量化的软实力。据了解，韩国在流行音乐和网络漫画等创意领域，已培养出新一代的千万富豪。