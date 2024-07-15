特朗普枪击案目击者：人群骚乱或救特朗普一命

（巴特勒县综合电）美国前总统特朗普竞选集会枪击案的目击者说，有人看到一名持枪男子后，一些观众惊慌起来，现场出现一阵骚动，特朗普可能因此得以逃过一劫。

特朗普星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州巴特勒县的竞选集会发生枪击事件，造成观众一死两伤。目击者迪弗里斯基亚（Michael DiFrischia）星期天向福克斯新闻（Fox News）回忆称，特朗普讲话时，他的妻子提醒他注意人群中有个年轻人在奔跑。

其他人也注意到这名年轻人，并发现他有枪。场面顿时混乱起来，一些人试图告诉警察自己看到了什么，以及持枪男子的位置。

迪弗里斯基亚说，特朗普只有右耳遭子弹击伤很幸运。“我认为我们的骚动可能救了总统一命，否则这家伙可能有的是时间做任何事。”

另一名目击者告诉美国全国广播公司（NBC），他当时听到一连串“啪啪”声，非常响、非常近，现场随后陷入混乱和恐怖。他看到一名正对着特朗普的男子倒在看台下，后脑明显被击中。

巴特勒县警长斯鲁普（Michael Slupe）说，警方接到关于可疑人物的通报，但不知道这个人持有武器。他也说，一名警察抬起另一名警察检查屋顶，这名警察攀爬上去时与枪手碰面了。“枪手听到或看到警察上来，手持步枪的他转过身来，警察松开了手，整个人掉下来。”斯鲁普接着说，枪手随即就开火了。