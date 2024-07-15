哈马斯否认退出停火谈判 以色列再袭避难所

（开罗综合电）哈马斯坚称，尽管以军向加沙地带发动大规模袭击，瞄准旗下指挥官，但哈马斯并没有退出同以色列的停火谈判。

哈马斯政治局高级成员里什克（Izzat al-Rishq）星期天（7月14日）发表简短声明说，有关哈马斯决定退出谈判的报道是毫无根据的。

他同时指责以色列最近发动袭击，使加沙战争升级，是为了阻挠以哈达成停火协议。

此前有报道引述哈马斯领导人哈尼亚的话说，由于以色列缺乏对谈判的严肃态度、持续采取拖延和阻挠政策，以及杀害手无寸铁的平民，哈马斯决定暂停停火谈判。

两名参与停火谈判的埃及消息人士则告诉路透社，谈判在持续三天后现已暂停。

以色列国防军上周六（13日）对加沙南部城市汗尤尼斯西部的人道主义地区发动袭击，造成至少92人死亡，令哈马斯震怒。据悉，哈马斯汗尤尼斯营指挥官萨拉马在这次的“斩首行动”中被击毙，哈马斯武装单位卡桑旅指挥官德伊夫的情况则不明。

哈马斯称德伊夫无碍，但以色列军事首长星期天发表电视声明，指哈马斯隐瞒德伊夫命运的真相。以军相信对德伊夫的针对性攻击是成功的。

以军再空袭联合国学校

停火谈判再陷僵局后，以军继续从海陆空对加沙地带发动攻击。

加沙民防机构星期天说，以军袭击加沙中部努塞拉特一所收容无家可归者的联合国学校，导致15人丧生，死者大部分是妇女和小孩。

这是以军八天内第五次袭击由学校改装而成的避难所。不过，以军声称袭击的目标是恐怖分子。

根据以军声明，受袭地点被用作哈马斯武装分子攻击以色列军队的基地；军方发动袭击前已采取措施减少平民伤亡，包括使用精确弹药和情报。

以色列坚称，哈马斯将学校、医院和其他公共基础设施用于军事目的，但哈马斯否认这一指控。

星期天受袭的联合国学校的其中一面墙被炸开一个大洞，里面的房间全被炸毁。（法新社）

法新社发布的照片显示，受袭学校三层楼高，栏杆上还晾着衣服和床褥，印有联合国标志的其中一面墙被炸开一个大洞，里面的房间也全被炸毁。

加沙医护人员说，当天较早时，加沙市也有四所房屋被以军炮火击中，至少造成16名巴勒斯坦人死亡，另有数十人受伤。

以军兵员不足

以哈冲突已持续九个月，战事导致以军面临兵员不足的问题。以色列政府星期天批准一项计划，把男性义务服役期从32个月延长至36个月。

这项法案一旦获国会批准将立即生效，为期五年。

自去年10月7日哈马斯向以色列发动大规模袭击以来，数十万以色列预备役军人已部署到加沙和约旦河西岸，以及以色列北部与黎巴嫩接壤的边境地区。

以军称，在加沙开展地面行动至今，至少有325名以军士兵在战役中丧命。