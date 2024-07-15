枪击案后停止针锋相对 特朗普拜登吁全国团结

（华盛顿综合电）前总统特朗普险遭刺杀后，美国总统拜登和他都暂时停止针锋相对，改而呼吁美国全国上下冷静与团结。拜登罕见地针对这起事件在白宫椭圆办公室发表讲话，称现在是时候给对立激烈的美国政治降温了。特朗普也表明，美国人团结一致比以往任何时候更加重要。

拜登星期天（7月14日）晚上在白宫椭圆办公室说：“这个国家的政治言论已变得非常激烈。是时候冷静下来了。我们都有责任这么做。”

正与拜登竞争总统之位的特朗普星期六（13日）在宾夕法尼亚州出席竞选集会时遭到枪击，子弹划过他右耳，差一点就会夺命。拜登说，特朗普遇刺、2021年1月6日国会骚乱、2022年时任众议长佩洛西的丈夫遭受袭击、选举官员遭恐吓等，这些暴力行为在美国没有立足之地，绝不能允许这种暴力正常化。

拜登指出，来临11月的选举对美国来说是一个考验，在美国民主体制下，分歧是不可避免的，但美国政治绝对不能沦为杀戮战场。“我们是美国同胞，我们必须站在一起……在美国，我们通过投票箱解决分歧，而不是子弹。改变美国的力量应该永远掌握在人民，而不是潜在的刺杀者手中。”

美国总统一般会在公布重大政策、国家面临危机、卸任时等情况下发表椭圆形办公室讲话，这是拜登就任以来的第三次。

拜登已指示特勤局审视共和党全国代表大会的安保措施，大会本周一至周四在威斯康星州密尔沃基召开。特勤局说，他们已做好充分准备并制定全面计划，大会将得到最高级别保护。

特朗普星期天在拜登讲话前数小时抵达密尔沃基。他当天接受《华盛顿观察家报》访问时称：“这是把整个国家，甚至是整个世界团结起来的机会。”

美国前总统特朗普（右三）星期天飞抵威斯康星州密尔沃基国际机场，准备出席星期一起在当地召开的共和党全国代表大会。（路透社）

他说，自己原本打算在共和党全代会上发表非常精彩的演讲，内容主要针对拜登的政策，但袭击发生后，他已完全改写讲稿，希望借此历史性时刻呼吁全国团结。

特朗普：此次袭击是非常超现实的经历

特朗普透露，自己在讲话时很少会把目光从人群移开，但事发时自己刚好转头看屏幕，上面显示他正在谈及的移民数据，这一转逃过一劫，那个可能致命的子弹，最后只击中他的耳朵。

这是特朗普遇袭后首次受访。他星期天接受《纽约邮报》访问，称“我应该已经死了”，并形容此次袭击是一次非常超现实的经历。

针对自己在现场高举拳头的标志性画面，特朗普说，他是想要让台下的人知道他和美国都会安全无事，“美国会继续前进，我们是强大的”。

特朗普放弃大肆攻击对手 拜登团队改变竞选策略

在特朗普修改讲稿，放弃大肆攻击拜登之际，拜登竞选团队也改变竞选策略，不再对特朗普口诛笔伐。枪击案发生后数小时，拜登竞选团队就撤下电视广告并暂停其他政治宣传。

拜登的顾问原本希望通过凸显特朗普对美国民主的威胁、有关选举舞弊的不实发言等来攻击他，但竞选官员指出，枪击事件改变了一切。这起事件虽缓解了拜登面临的退选压力，但要通过提出对特朗普不利的例子来凸显拜登的优点将变得更为困难。拜登如今希望在危机时刻发出团结信息，从而引起选民共鸣。

与此同时，特朗普的支持者纷纷指责拜登与其他民主党领导人把特朗普塑造成严重威胁民主的独裁者，导致了枪击案的发生。共和党民调专家伦茨（Frank Luntz）认为，枪击事件将鼓励特朗普支持者出来投票。“这不意味着特朗普一定能拿下宾州，但拜登的道路刚刚变得更漫长和曲折了。”

另一些人则持谨慎态度，认为枪击案的影响可能被夸大。他们指出，拜登在电视辩论中的灾难性表现、特朗普在封口费案中被定罪等重大事件后，民调数据并未发生显著变化。