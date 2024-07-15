佛州法官撤销机密文件案 特朗普再赢得法律胜利

（华盛顿综合电）美国佛罗里达州法官驳回了指控前总统特朗普非法持有机密文件的刑事案件，这对正寻求重返白宫的特朗普而言是又一次重大的法律胜利。

佛州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）星期一（7月15日）裁定，任命特别检察官史密斯（Jack Smith）主导此案是违反宪法的，他无权提起诉讼。

坎农是特朗普执政时提名的法官。她在裁决书中写道：“政府似乎越来越喜欢任命负责‘监管’案件的特别顾问，这似乎遵循了一种几乎没有司法审查的特别模式。”

这是继美国最高法院7月1日裁定，特朗普作为前总统，在任期间的许多行为都享有豁免权后，特朗普赢得的又一项重大法律胜利。不过，检方可能会就坎农的裁决提出上诉。

特朗普星期一在自己的社媒平台发文说，佛州法院驳回机密文件案只是第一步，其他针对他的诉讼也应迅速被撤销。“民主党控制的司法部门协调了所有这些政治袭击，这是针对我这个拜登政治对手的选举干预阴谋。让我们团结起来，结束把我们的司法系统当做武器的所有行为，让美国再次伟大！”

机密文件案是特朗普面临的四项刑事案件之一，他被指控在卸任后，把敏感的国家安全文件私藏在海湖庄园，并阻碍政府机构收回这些文件。

特朗普的律师称，美国司法部长加兰于2022年任命史密斯主导针对特朗普的案件调查是违宪之举，因为史密斯的办公室不是由国会成立的，他的任命也没有得到参议院通过。

史密斯方面则反驳说，任命特别检察官来处理具政治敏感性的调查是一种既定的做法。在其他案件中，美国法院一再认同司法部拥有这种权力。

史密斯也是特朗普试图推翻2020年选举结果一案的特别检察官，但特朗普的律师未针对那起案件向史密斯发起类似挑战。

驳回机密文件按是坎农一系列对特朗普有利的决定中最重大的一项。许多专家认为，此案是特朗普面临的刑事案中证据最为充分的。坎农此前曾在5月宣布无限期推迟特朗普案件的审讯，并对检察官的行为提出质疑。她还罕见地允许三名外部律师参与有关史密斯任命的听证会，而其中两人站在特朗普一边。