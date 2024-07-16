曾痛批特朗普 万斯获选副总统候选人标志共和党或迎来代际转型

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更新 / 2024年7月16日 10:24 PM
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发布 / 2024年7月16日 8:11 PM
美国前总统特朗普（左）与俄亥俄州参议员万斯7月15日在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上向支持者致意。（法新社）
美国前总统特朗普（左）与俄亥俄州参议员万斯7月15日在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上向支持者致意。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国前总统特朗普获提名为共和党总统候选人后，宣布俄亥俄州参议员万斯为竞选搭档，与曾经严厉批评他的万斯携手步上重回白宫的征途。

现年39岁的万斯（J. D. Vance）比78岁的特朗普年轻近40岁，他曾自称“永远不支持特朗普的人”，说特朗普是“白痴”“有害”和“应受谴责”，还担心他可能是“美国的希特勒”。他痛批特朗普“将白人工薪阶级带向非常黑暗的地方”。在2016年总统选举时厉声批评特朗普的万斯却在2020年大选时，支持特朗普所说的选举出现广泛舞弊之说。

万斯赢得了特朗普的支持，在激烈的共和党竞争中脱颖而出，并在火爆的2022年选举中赢得了代表俄亥俄州的一个联邦参议院席位。他在许多问题上都与特朗普保持着高度一致，他主张对中国采取强硬立场、反对移民，以及反对美国支持乌克兰对抗俄罗斯入侵。

万斯当晚接受福克斯新闻访问时表示，中国是美国的最大威胁，美国完全分心了。“特朗普将和俄罗斯及乌克兰谈判，以便尽快结束这件事，让美国能专注在中国这个真正的问题上。”

特朗普在过去两次总统大选中都轻松拿下了万斯所在的俄亥俄州。万斯受特朗普核心支持者的欢迎，但他能否扩大竞选的吸引力还有待观察。他与特朗普一样政治立场激进，他在堕胎等问题上的保守言论可能会让温和派选民却步。

俄亥俄州参议员万斯周一（7月15日）与印度裔妻子乌莎·奇卢库里·万斯（Usha Chilukuri Vance ）一起出席在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会。（法新社）

白手起家背景或可吸引劳工阶层支持

万斯1984年出生于俄亥俄州，毕业于俄亥俄州立大学和耶鲁大学法学院，曾在海军陆战队服役并参加过伊拉克战争。

万斯第一次受到外界关注是他在2016年出版回忆录《乡下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）。这本畅销书副题为“一个美国白人家族的悲剧与重生”，讲述的是他在阿巴拉契亚山区（Appalachian Mountain）一个卑微家庭的艰苦成长经历。万斯的母亲和外公分别有毒瘾和酗酒问题。他父母在他幼时就离婚，后来继父收养他。

万斯以一个铁锈地带（Rust Belt）家庭的出身，加入军队服役、接受常春藤盟校教育和在硅谷工作并联合创办风险投资基金Narya Capital Management LLC。这是那种保守派乐闻的白手起家的寓言。这本曾在《纽约时报》畅销书榜上停留74周的自传也拍成影片，它深入探究美国白人劳工阶级的挣扎，表达了美国落后地区农村工人阶级的不满情绪。

万斯是获选为副总统候选人的首位“80后”，若胜出，他将成为美国史上第三年轻的副总统。他获选为特朗普的搭档，标志着共和党可能迎来代际转型，也为该党加大吸引劳工阶层的努力注入新的注脚。

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