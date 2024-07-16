曾痛批特朗普 万斯获选副总统候选人标志共和党或迎来代际转型

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普获提名为共和党总统候选人后，宣布俄亥俄州参议员万斯为竞选搭档，与曾经严厉批评他的万斯携手步上重回白宫的征途。

现年39岁的万斯（J. D. Vance）比78岁的特朗普年轻近40岁，他曾自称“永远不支持特朗普的人”，说特朗普是“白痴”“有害”和“应受谴责”，还担心他可能是“美国的希特勒”。他痛批特朗普“将白人工薪阶级带向非常黑暗的地方”。在2016年总统选举时厉声批评特朗普的万斯却在2020年大选时，支持特朗普所说的选举出现广泛舞弊之说。

万斯赢得了特朗普的支持，在激烈的共和党竞争中脱颖而出，并在火爆的2022年选举中赢得了代表俄亥俄州的一个联邦参议院席位。他在许多问题上都与特朗普保持着高度一致，他主张对中国采取强硬立场、反对移民，以及反对美国支持乌克兰对抗俄罗斯入侵。

万斯当晚接受福克斯新闻访问时表示，中国是美国的最大威胁，美国完全分心了。“特朗普将和俄罗斯及乌克兰谈判，以便尽快结束这件事，让美国能专注在中国这个真正的问题上。”

特朗普在过去两次总统大选中都轻松拿下了万斯所在的俄亥俄州。万斯受特朗普核心支持者的欢迎，但他能否扩大竞选的吸引力还有待观察。他与特朗普一样政治立场激进，他在堕胎等问题上的保守言论可能会让温和派选民却步。

俄亥俄州参议员万斯周一（7月15日）与印度裔妻子乌莎·奇卢库里·万斯（Usha Chilukuri Vance ）一起出席在威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会。（法新社）

白手起家背景或可吸引劳工阶层支持

万斯1984年出生于俄亥俄州，毕业于俄亥俄州立大学和耶鲁大学法学院，曾在海军陆战队服役并参加过伊拉克战争。

万斯第一次受到外界关注是他在2016年出版回忆录《乡下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）。这本畅销书副题为“一个美国白人家族的悲剧与重生”，讲述的是他在阿巴拉契亚山区（Appalachian Mountain）一个卑微家庭的艰苦成长经历。万斯的母亲和外公分别有毒瘾和酗酒问题。他父母在他幼时就离婚，后来继父收养他。

万斯以一个铁锈地带（Rust Belt）家庭的出身，加入军队服役、接受常春藤盟校教育和在硅谷工作并联合创办风险投资基金Narya Capital Management LLC。这是那种保守派乐闻的白手起家的寓言。这本曾在《纽约时报》畅销书榜上停留74周的自传也拍成影片，它深入探究美国白人劳工阶级的挣扎，表达了美国落后地区农村工人阶级的不满情绪。

万斯是获选为副总统候选人的首位“80后”，若胜出，他将成为美国史上第三年轻的副总统。他获选为特朗普的搭档，标志着共和党可能迎来代际转型，也为该党加大吸引劳工阶层的努力注入新的注脚。