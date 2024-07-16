美国当局警告 特朗普遇袭或引发更多暴力事件

（华盛顿综合电）美国联邦调查局和国土安全部罕见地发出联合情报公告，警告特朗普遇袭可能引发更多暴力事件，极端分子或其他人或许会采取后续报复行为。

公告没有提及具体的可能目标，但它警告，过去曾有极端分子发动或策划针对他们认定的“政治或意识形态对手”发动袭击。

“这起袭击事件使我们更确定，即与选举相关的目标正面临更大的袭击威胁或其他类型的破坏性事件。”

为了安全起见，美国总统拜登下令特勤局，也为总统独立参选人小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr）提供保护。对此，共和党总统候选人特朗普说：“考虑到肯尼迪家族的历史，这显然是正确的做法。”肯尼迪的叔叔前总统约翰·肯尼迪1963年在任内遇刺身亡。

美国国防部则宣布，将派遣约1700名国民警卫队员和一些现役军人为两党的全国代表大会提供国家级安保支持。

国防部副新闻秘书辛格表明，军方没有因特朗普遇袭事件而调整有关两党大会的安保部署。“我们已向各军种确认，这起事件的嫌疑人没有任何兵役背景。”

特朗普当地时间上星期六（7月13日）在宾夕法尼亚州的竞选集会上遭遇枪击，但幸好只受轻伤，枪手则当场被保安击毙。负责保护特朗普的特勤局被指存在重大安保疏漏。最新曝光的视频证实，在枪击发生前几分钟，有集会参与者发现枪手趴在不远处的屋顶上，就立刻通报了现场巡警。

拜登已下令联邦调查局（FBI）针对这场集会的安保措施展开独立调查，重点是特勤局的安保部署，以及枪手是如何绕开层层检查而到达高处行凶。

美国特勤局局长切特尔说，这起事件根本不应该发生，她承诺特勤局将配合独立调查，确保类似事件不再重演。

切特尔在美国广播公司（ABC）星期一（7月15日）播出的访谈中说，特朗普遇袭事件是“不可接受的”，并承诺会彻查到底。她透露，特勤局正同所有相关的联邦、州和地方机构合作，了解事情的真相，包括事件如何发生，以及能如何预防。

7月13日，克鲁克斯在距离特朗普约100米的三点钟方向埋伏。图为案发后，联邦调查局人员屋顶上清洗血迹。（路透社）

枪手克鲁克斯的住家曝光后，大批记者和调查人员在附近徘徊。图为一名身份不明的男子打开克鲁克斯的家门。（路透社）

据报道，FBI已破解枪手克鲁克斯的手机密码，开始分析手机内的内容，但至今这名共和党选民的干案动机仍是个迷。

《纽约时报》报道，调查员在筛查枪手的短信、电邮和其他数据时，并没有发现可能动机的明确证据，也没有发现他与他人之间可能存在可疑联系的重要信息。

不过FBI表明，调查仍处于初步阶段，技术人员还在分析克鲁克斯的所有电子设备，而不仅是他的手机，要深入和扩大了解他的通信、浏览器历史和社交媒体活动。