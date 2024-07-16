特朗普获正式提名为共和党候选人 贫民出身“80后”副手有助吸引工薪阶层

（密尔沃基综合电）美国前总统特朗普在共和党全国代表大会上获得足够的党代表票，正式获提名为该党总统候选人。特朗普也宣布39岁的俄亥俄州参议员、共和党新右派领军人物万斯为竞选搭档。分析认为，万斯深受共和党基本盘欢迎，有助于提高共和党选民的投票率，但因立场保守，他不太可能为特朗普吸引大量新选民。

共和党全国代表大会星期一（7月15日）起在威斯康星州密尔沃基召开，日前在宾夕法尼亚州险遭刺杀的特朗普右耳贴着纱布现身。共和党籍众议长约翰逊在大会上宣布，正式提名特朗普和万斯（James David Vance）为正副总统候选人。

这是特朗普继2016年当选总统、2020年争取连任失败后，第三度角逐白宫大位。当天早前，特朗普在他的社媒平台“真实社交”（Truth Social）宣布：“经过深思熟虑并考虑其他许多杰出才俊后，我认定最适合担任美国副总统的，是来自伟大的俄亥俄州的参议员万斯。”

万斯出生于俄亥俄州一个贫困家庭，曾在海军陆战队服役，当过律师和风险投资家。2016年，他出版回忆录，讲述他在美国“铁锈地带”（指自1980年代起工业衰退的地区）的艰苦成长经历；此书使他一跃成为畅销作家。

2022年，万斯当选参议员，以新右派（new right）领军人物的身份进入政坛。新右派是在特朗普执政晚期开始集结的一群右翼知识分子和活动人士，他们的立场与特朗普大体一致，包括拥护经济民族主义、强烈反对移民、质疑美国在海外的军事介入等，但他们对这些政策的支持来源于一些小众理论，例如受天主教影响的“后自由主义”、保守的民粹主义和地方主义，以及网络上盛行的各种新反动思想。

随着万斯成为特朗普的竞选搭档，原本在共和党内属于边缘派系的新右派地位显然已大幅提升，成为共和党內的一股关键力量。与78岁的特朗普、民主党的81岁总统拜登与59岁的副总统哈里斯相比，不到40岁的万斯是政坛新生代，更是千禧一代中第一个有望进入美国最高领导层的政客。

万斯曾是特朗普的强烈批评者，后来却成了他的忠实盟友。预料，他有助于提振右翼选民的投票率，尤其在可能左右选举结果的铁锈地带州属，不过他同时也可能导致特朗普流失一些较温和的选民与女性选民。

此前各方猜测的特朗普副手人选多达10几人，其中万斯、北达科他州州长伯格姆和佛罗里达州参议员卢比奥呼声最高。

美国有线电视新闻网（CNN）引述消息报道，万斯最终凭借特朗普长子小特朗普、特朗普前顾问班农、保守派评论员卡尔森等的支持脱颖而出。他们认为，万斯与特朗普关系最好，会是最忠诚的副手。此外，他的出身对工薪阶层选民更具吸引力，而这一群体对于赢得关键州至关重要。此外，万斯的妻子乌莎（Usha Chilukuri Vance) 是印度移民后裔，也可能有助于吸引少数族裔选民。

分析：特朗普副手选择显示与外交政策守旧派决裂

彭博社分析指出，特朗普的副手选择显示，他与共和党外交政策的守旧派彻底决裂。奥巴马执政时期的驻北约大使达尔德（Ivo Daalder）指出：“这显示，他要找的是一个肯定他的观点，而不是看法跟他相悖的人，至少在乌克兰、北约和外交政策方面是如此。”

拜登形容，万斯的政策主张是“特朗普的克隆”。拜登竞选团队指万斯是“极右翼MAGA（特朗普政治口号“让美国再次伟大”首字母缩写）极端分子，指他此前大谈劳工权益，如今却要和特朗普提高中产阶级家庭的税收，推动为富人减税。据CNN，民主党可能围绕万斯对堕胎问题的立场、以及他过去对特朗普的批评等来攻击他。

曾是风险投资家的万斯是特朗普阵营与硅谷金主之间的桥梁，因此硅谷主要投资者对特朗普选他为副手表示欢迎。

美国电动车巨头马斯克在社媒平台X形容，特朗普和万斯的组合“将赢得巨大胜利”。互联网技术投资家萨克斯（David Sacks）称，万斯是“美国的爱国者”。