【东谈西论】死里逃生 一枪“封神”特朗普

美国前总统特朗普上星期六在宾夕法尼亚州进行竞选集会时，被飞来的子弹击中左耳上沿，惊险逃过鬼门关。当特朗普在特勤人员的护送下离开时，他坚持先停下来，举起拳头，对观众喊了三声“战斗”！这个经典的画面传遍世界。

特朗普为美国而战的硬汉形象震撼全美，从他脸颊滑过的一枪把他塑造成了英雄，还仿佛净化了他身上的诸多争议。还有宗教人士认为，这就是上帝的旨意，更证明特朗普就是天选之人。现任总统拜登的选情也因此更加岌岌可危。

不过，并非所有人都像特朗普般幸运。在星期六的集会上，一名他的支持者中弹身亡，两人重伤。

特朗普已经提前赢得美国大选了吗？这次的枪击事件揭露了美国社会的哪些问题，又会带来什么变化？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和台湾国科会科技、民主与社会研究中心研究员兼执行长刘奇峰解析特朗普政治暗杀未遂如何帮他净化争议。

精彩片段

台湾国科会科技、民主与社会研究中心研究员兼执行长刘奇峰：我觉得令人惊奇的是，（暗杀未遂）其实塑造了他（特朗普）一个英雄的形象，让他败部复活......他之前其实声势就已经蛮高的，这个事件让他整个就是纯净化（purify），让他以前所有的刑事官司，包括跟一些特种行业女性的牵扯不清、他性骚扰的事件，经过这一颗子弹，完全消失了。他现在等于是重生。

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