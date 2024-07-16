美国将在日本部署F-35中队

（华盛顿讯）美国海军决定向即将派驻日本的航空母舰华盛顿号派遣一支最先进的战斗机中队，以应对中国日益增长的实力。

《日经亚洲》报道，美国海军周一（7月15日）说，F-35C闪电II战斗机中队将前往日本岩国基地，加入第5舰载机联队，以取代长期以来作为舰队主力的F/A-18大黄蜂战斗机。

第5舰载机联队则将从里根号航母转移到华盛顿号航母。里根号已在5月间离开日本横须贺港，结束在日本近九年的前沿部署，取而代之的华盛顿号航母将在今年晚些时候抵达日本驻扎。

F-35C闪电II战斗机是专为航母设计的F-35战机变体，其翼展是所有F-35型号中最宽的，并配有尾钩在降落时钩住航母甲板上的阻拦索。F-35C也具有可折叠翼尖，可以节省空间，方便航母容纳更多飞机。

防务分析人士说，美军在日本部署F-35C中队是海军能力的重大升级，反映出海军需要第五代战机来对抗中国隐形战机。F-35战机将驻扎在位于本州西南端山口县的岩国海军陆战队航空站，一旦有任务将奉命起飞，到海上与华盛顿号航母汇合。

华盛顿智库哈德逊研究所日本首席研究员村野将说：“F-35C的卓越网络和隐形能力，是F/A-18大黄蜂等第四代战斗机无论如何升级都无法达到的。”

他指出，新战斗机中队不仅能使美国海军在与中国新型战斗机的空对空作战中占有战术优势，还能在应对中国发射的反舰弹道导弹和中国轰炸机发射的反舰巡航导弹时，发挥重要作用。

村野将说：“优先在日本部署第五代舰载战机表明，西太平洋地区的对抗环境要求舰载机具备更高的网络能力、穿透力和杀伤力。”

美国海军发言人告诉《日经亚洲》，目前美国航母卡尔·文森号和林肯号都部署了F-35C中队。这两艘航母以加州圣地亚哥为基地，负责保卫印度太平洋。

横须贺基地是美军海外最大的海军基地，约有12艘美军战舰停泊在那里。美国海军在任何时候只有一艘航母常驻海外。华盛顿号曾于2008年至2015年担任美国海军在横须贺的前沿部署航母，而且多年来进行翻修，以便能容纳F-35C战机。

除了在日本部署F-35C中队，美国空军先前也宣布将在日本冲绳嘉手纳空军基地部署36架F-15EX鹰式II战斗机，在青森县三泽空军基地部署48架F-35A闪电II战斗机。