“把特朗普放在靶心”拜登承认措辞不当但不会退选

（华盛顿综合电）美国前总统特朗普遭遇枪击后，现任总统拜登前不久针对特朗普说过的一句话不巧成了关注点。拜登承认，他之前称应把特朗普“放在靶心”的措辞不当。

自从拜登在6月27日的首场竞选电视辩论中表现欠佳之后，他的连任能力广被质疑。7月8日，拜登与一些主要捐助者会面时，吁请他们把焦点从他的辩论表现转移到特朗普身上。他说：“我们已经不再谈辩论了。现在是时候把特朗普放在靶心上了。”

一些共和党人在特朗普遇袭后指责拜登用词不当，甚至有人要他为此事件负责。

在全国广播公司新闻（NBC News）星期一（7月15日）黄金时段的专访节目中，拜登承认，把特朗普“放在靶心”的措辞不当。

他解释，他的原意只是指选民应聚焦特朗普。“我没有说十字瞄准线（crosshairs），我说的是靶心（bullseye），我的意思是把焦点放在他身上，放在他的所作所为上……关注他的政策，关注他在辩论中撒了多少谎。”

拜登在没有提词器的帮助下接受主持人霍尔特的访问。霍尔特一再提起拜登在竞选辩论中表现不好，拜登倾向前直问：“你怎么回事，为什么他谎话连篇媒体却不谈论？”

他说：“我是老了，但首先我也只比特朗普大三岁。再者，我的心智敏锐度好得不得了。这三年半期间，我做的比过去很长一段时间里的任何一位总统都要多。”

拜登说，特朗普在本已分化的美国政治环境中煽风点火，经常发出煽动性和贬损性的言论。针对共和党人指他的话语导致政治粗鄙化，拜登驳斥说：“我可不是那个从第一天就说想当独裁者的人。我不是那个拒不接受选举结果的人。”

当谈及退选压力的时候，拜登再次表明他会继续竞选；至于特朗普遇袭是否会改变总统选举的形势，他告诉主持人：“我不知道，你也一样不知道。”

拜登确定，他会参加定9月举行的第二场竞选辩论。主持人问他到时能不能“重新上马”或增加第三场辩论，他立刻回答：“我一直在马上，你在哪里?”