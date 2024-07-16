曾获“金正恩表彰”朝鲜外交官叛逃至韩国

李日圭说：“朝鲜居民比韩国民众更渴望和盼望韩朝统一。原因很简单，因为他们活不下去了。韩流再怎么控制和处罚也毫不收敛。无论是干部还是普通居民，在担心自己孩子的未来时，都觉得他们应该过上更好的生活，而答案只有统一，这是所有人都有的想法。”

朝鲜一名派驻古巴的高级外交官去年11月携妻儿叛逃至韩国，这是2016年来逃往韩国的最高级别朝鲜外交官。

这个曾获得“金正恩表彰”的李日圭（52岁）曾和朝鲜最高领导人金正恩喝过茶，他告诉韩媒，自己因为受不了“卑躬屈膝的生活”而选择脱北。

李日圭接受韩国《朝鲜日报》独家专访时透露，叛逃朝鲜的动机是因为上级的贿赂要求和朝鲜政府拒绝给他治病。他说：“去年我的颈椎神经受损，向外务省提出允许我去墨西哥接受治疗。因为古巴受到制裁，没有医疗器械。但不到24小时我就接到了不允许治疗的电报。那时感到非常愤怒，之后从2023年7月中起，开始认真考虑脱北问题，11月初执行脱北计划。”

他提及自己曾和金正恩见面的场景时说：“我还和他一起喝过茶。金正恩坐在我对面，看起来只是个普通人。近距离看到他的时候，会突然觉得‘他的血压应该非常高’。他的脸总是像喝了酒一样红，比电视画面看到的还红，就像个印第安人。”

针对朝鲜2022年11月首次公开金正恩女儿金珠爱，他说：“（其实）金正恩携珠爱露面，比（2022年12月）更久以前的事了。我曾住在平壤第二自然科学院的公寓里，那里八成以上的居民是从事核武和导弹开发的人。听他们说，从需要抱着走的幼年时起，金正恩心情好时候会说‘给你们看看公主’，就带着珠爱出来。不过，他甚至带着她出席阅兵式等的正式活动，我慢慢感到很抗拒。”

不过，他并不认为金珠爱是接班人。他说：“我认为很难。想获得绝对权威和崇拜，就要有神秘感。现在全都公开，这样不会产生神秘感和崇拜感。”

此外，他证实，负责对美工作的副外长韩成烈（2019年2月12日前后）因涉嫌当美国间谍而被公开处决。而（2018年负责朝美会谈的）前外长李容浩2019年12月因涉嫌腐败，全家进了政治犯收容所。”

他说：“朝鲜居民比韩国民众更渴望和盼望韩朝统一。原因很简单，因为他们活不下去了。韩流再怎么控制和处罚也毫不收敛。无论是干部还是普通居民，在担心自己孩子的未来时，都觉得他们应该过上更好的生活，而答案只有统一，这是所有人都有的想法。”

李日圭是朝鲜外交部代表性的“古巴通”，自2019年4月起担任朝鲜驻古巴大使馆政治参赞，直至去年一直担任阻止韩国和古巴建交的任务。然而，今年2月，韩国和古巴建立了外交关系。

据了解，由于国际制裁，朝鲜的外贸始终未能恢复正常状态，导致朝鲜外交官的预算有限，往往需要自行筹措资金维持运营。虽然朝鲜外交官身处显位，但月薪仅有400至1200美元（537至1612新元），还被强迫给朝鲜劳动党缴纳忠诚资金。