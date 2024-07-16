曾获“金正恩表彰”朝鲜外交官叛逃至韩国

姜贵瑛

首尔通讯员

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发布 / 2024年7月16日 8:22 PM
图为游客使用望远镜从位于坡州的韩国五头山统一观测站观看分隔韩朝两国的非军事区 朝鲜一侧的景色。（法新社）
图为游客使用望远镜从位于坡州的韩国五头山统一观测站观看分隔韩朝两国的非军事区 朝鲜一侧的景色。（法新社）

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李日圭说：“朝鲜居民比韩国民众更渴望和盼望韩朝统一。原因很简单，因为他们活不下去了。韩流再怎么控制和处罚也毫不收敛。无论是干部还是普通居民，在担心自己孩子的未来时，都觉得他们应该过上更好的生活，而答案只有统一，这是所有人都有的想法。”

朝鲜一名派驻古巴的高级外交官去年11月携妻儿叛逃至韩国，这是2016年来逃往韩国的最高级别朝鲜外交官。

这个曾获得“金正恩表彰”的李日圭（52岁）曾和朝鲜最高领导人金正恩喝过茶，他告诉韩媒，自己因为受不了“卑躬屈膝的生活”而选择脱北。

李日圭接受韩国《朝鲜日报》独家专访时透露，叛逃朝鲜的动机是因为上级的贿赂要求和朝鲜政府拒绝给他治病。他说：“去年我的颈椎神经受损，向外务省提出允许我去墨西哥接受治疗。因为古巴受到制裁，没有医疗器械。但不到24小时我就接到了不允许治疗的电报。那时感到非常愤怒，之后从2023年7月中起，开始认真考虑脱北问题，11月初执行脱北计划。”

他提及自己曾和金正恩见面的场景时说：“我还和他一起喝过茶。金正恩坐在我对面，看起来只是个普通人。近距离看到他的时候，会突然觉得‘他的血压应该非常高’。他的脸总是像喝了酒一样红，比电视画面看到的还红，就像个印第安人。”

针对朝鲜2022年11月首次公开金正恩女儿金珠爱，他说：“（其实）金正恩携珠爱露面，比（2022年12月）更久以前的事了。我曾住在平壤第二自然科学院的公寓里，那里八成以上的居民是从事核武和导弹开发的人。听他们说，从需要抱着走的幼年时起，金正恩心情好时候会说‘给你们看看公主’，就带着珠爱出来。不过，他甚至带着她出席阅兵式等的正式活动，我慢慢感到很抗拒。”

不过，他并不认为金珠爱是接班人。他说：“我认为很难。想获得绝对权威和崇拜，就要有神秘感。现在全都公开，这样不会产生神秘感和崇拜感。”

此外，他证实，负责对美工作的副外长韩成烈（2019年2月12日前后）因涉嫌当美国间谍而被公开处决。而（2018年负责朝美会谈的）前外长李容浩2019年12月因涉嫌腐败，全家进了政治犯收容所。”

他说：“朝鲜居民比韩国民众更渴望和盼望韩朝统一。原因很简单，因为他们活不下去了。韩流再怎么控制和处罚也毫不收敛。无论是干部还是普通居民，在担心自己孩子的未来时，都觉得他们应该过上更好的生活，而答案只有统一，这是所有人都有的想法。”

李日圭是朝鲜外交部代表性的“古巴通”，自2019年4月起担任朝鲜驻古巴大使馆政治参赞，直至去年一直担任阻止韩国和古巴建交的任务。然而，今年2月，韩国和古巴建立了外交关系。

据了解，由于国际制裁，朝鲜的外贸始终未能恢复正常状态，导致朝鲜外交官的预算有限，往往需要自行筹措资金维持运营。虽然朝鲜外交官身处显位，但月薪仅有400至1200美元（537至1612新元），还被强迫给朝鲜劳动党缴纳忠诚资金。

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