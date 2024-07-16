哈马斯盼以军停火 美称加沙伤亡“高得无法令人接受”

（开罗／加沙综合电）美国国务卿布林肯星期一告诉两名以色列高官，以军轰炸加沙造成的平民伤亡“高得无法令人接受，并对此表示严重关切。以色列官员则向美方表明，他们也希望达成停火，但称谈判仍存在一些问题。

除了对加沙伤亡情况表达关切，布林肯星期一（7月15日）还与两名以色列高官，就以哈停火谈判的分歧点讨论了“切实可行的解决方案”。

以色列在上星期六对哈马斯头目发动“斩首行动”造成92人死亡后，以军接下来并未减缓打击力度，持续对加沙中部和南部的难民营、学校和医院等民用设施发动空袭。

据加沙卫生部星期二公布的最新数据，以军的持续炮击已造成至少3万8713巴勒斯坦平民死亡，约8万9166人受伤。

巴勒斯坦知情官员称，尽管以军加强攻势，但哈马斯仍不希望停止谈判。“哈马斯希望战争结束，不惜一切代价。它已表现出了必要的灵活性，并正在敦促协调员让以色列作出回应。”

时时刻刻处在生死存亡关头的加沙人也在呼吁停火。巴勒斯坦人埃梅拉说：“我们筋疲力尽，我们崩溃了，我们非常疲惫，我们的耐心已经耗尽。不管是哈马斯还是其他人（以色列），他们都需要尽快达成停火协议。”

此外，有13个非政府组织指责以军刻意阻挠急需的援助物资进入加沙，另有数吨极其必要的援助物资被滞留在南部过境点。慈善机构乐施会说，光是从约旦运送1600包食品到加沙就花了五周时间，这段车程通常只须不到六小时。